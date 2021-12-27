Milletvekili Çalık, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi'

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı erken seçime çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Gören de zanneder girdiği tüm seçimleri kazanmış biri konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişatla 2023'te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 27.12.2021 22:42
Milletvekili Çalık, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi'
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı erken seçime çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Gören de zanneder girdiği tüm seçimleri kazanmış biri konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu gidişatla 2023'te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek' dedi.
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, partililerle birlikte Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ı ziyaret etti. Ziyarette söz alan Başkan Aydın, “Cemiyetimize AK Parti Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık ziyarete geldiler. Basın ve medyanın sorunlarını kendisiyle paylaştık. Sağ olsunlar konuyla alakalı bazı temaslarda bulundular ve yardımcı olacağını söylediler. Biz nazik ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ın Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinden dolayı tebrik ederek “Siyasetçilerimizin en yakınında olan basın mensuplarımıza, dağda, kışta, her alanda sahada oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. En önemli temennimiz tarafsız yayıncılık anlayışınız. Halka doğru bilgiyi sunmak sizin en önemli görevleriniz. Siyasetçinin yapmış olduğu koşturma, çalışma, icraatları yaparken basın mensubu arkadaşlarımızın bize iletmiş olduğu sorunları çözmek, ulaşmak, erişmek bizim için çok önemli. Sizlerin izlere ileteceği sorunları elimizden gelen tüm gayreti, çabayı, yerine getirmek için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Çalık, erken seçim tartışmalarına değinerek, “Bugün sizleri ziyarete gelmişken 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağının bilgisini bir kez daha basın mensubu arkadaşlarımızla paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakımızın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de net ifade ettiği gibi ‘seçim zamanında yapılacak’ o nedenle seçim zamanında yapılacak. Bizim hiç endişemiz olmadı. Biz milletimizden 2019 yılında 4 yıllık görev aldık. Bu görevimize de 2023 Haziran ayına kadar devam ettireceğiz. 2023 Haziran ayında da seçimi yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı tweet’e de değinen Çalık, “Cumhurbaşkanımıza ‘Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!’ diyor. Görende zanneder girdiği tüm seçimleri kazanmış biri konuşuyor. Koltuğa yapışmış kalkmayan ve girdiği 11 seçimdir kaybeden KK, seninki yenilgi yenilgi daha büyüyen bir yenilgidir. Kaç seçim kaybettiğini bir açıklasın önce. Kemal Kılıçdaroğlu, bu gidişatla 2023’te mağlubiyet şampiyonu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek. Önce Cumhurbaşkanı adayınız kim onu açıklayıver. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacak kişide ‘devlet tecrübesi’ şartı istiyor. Kemal Bey’in ne denli devlet tecrübeli olduğunu milletimiz SSK Genel Müdürlüğünden biliyor. Bir de çıkmış, ‘milletten korkan insan devleti yönetemez’ diyor. Arkadaş biz milletle yürüyoruz, sen PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yürüyorsun, biz esnafımızla, işçimizle, memurumuzla, çiftçimizle yürüyoruz. Sen bu milletin gencecik evlatlarını dağa kaçıran, evlatları analarından ayıranlarla yol yürüyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, sizler siyaseten iflas etmiş birisiniz, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, yaptıklarınızla, söylemlerinizle Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktan hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz. Şimdi soruyorum, Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede" şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri
Mete KURTCEBE
  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya'da karla mücadele çalışmaları başladı

Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Yeşilyurt'un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

Yeşilyurt’un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu

Rektör Karabulut'tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları

Rektör Karabulut’tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları

Güder'den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98’i tamamlandı

Çok Okunanlar
1
Malatya'da 2 müdürlük yeni binasında

Malatya’da 2 müdürlük yeni binasında

2
Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu

Malatya ile Diyarbakır TSO’lar kardeş oda oldu

3
İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı Diplomasına Avrupa Vizesi

İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı Diplomasına Avrupa Vizesi

4
Derbi Sonrası Açıklama Geldi! Jose Sosa İşte Bu Yüzden Oynamıyormuş!

Derbi Sonrası Açıklama Geldi! Jose Sosa İşte Bu Yüzden Oynamıyormuş!

5
Trabzonspor`da Andreas Cornelius`un Aklındaki Seri

Trabzonspor`da Andreas Cornelius`un Aklındaki Seri

6
İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı

İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya’da anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnönü Üniversitesi Atık Toplama etkinliği düzenlendi

İnönü Üniversitesi Atık Toplama etkinliği düzenlendi

Başkan Çınar, esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi

Başkan Çınar, esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi

DAHA FAZLA
İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya'da anıldı

İnönü, ölümünün 48. yıldönümünde Malatya’da anıldı

Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu

Malatya ile Diyarbakır TSO’lar kardeş oda oldu

Malatya'da 2 müdürlük yeni binasında

Malatya’da 2 müdürlük yeni binasında

İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı Diplomasına Avrupa Vizesi

İnönü Üniversitesi Tıp Lisans Programı Diplomasına Avrupa Vizesi

Malatya'da kar mesaisi

Malatya’da kar mesaisi