Merkez Minibüs ve Otobüs Duraklarının açılışı gerçekleştirildi

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, STK başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile minibüsçü esnafları katıldı. Tören öncesi yapılan açılış konuşmaları sırasında Minibüsçü esnaflarından İrfan Eser ile Abuzer İnan, “Minibüs durağımızdaki bu güzel çalışmayı yaparak bizlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, “Öncelikle bu yapılan eser Türkiye’de 81 il içerisinde böyle bir toplu taşıma durağının olmadığı, böyle bir minibüs durağının olmadığı Malatya’ya yapılan bu minibüs durağının Türkiye’ye örnek, modern, konforlu ve güvenli bir durak olarak yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanıma esnaflarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki çalışma 44 minibüsçü esnafına yapılmış olsa da aslında bu minibüsleri kullanan yaklaşık 22 bin yolcumuza yapılmış bir hizmettir. Malatya’nın en büyük sorunu trafik sorunuydu. Trafik sorununun giderilmesinin en önemli yolu insanlarımızı toplu taşımaya yönlendirmektir. Bu gibi eserler insanlarımızı toplu taşımaya yönlendirecektir. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan 44 akıllı kavşakla trafik sorunu büyük oranda çözülmüştür. Ayrıca Cumhuriyet Tören alanının yapılması ile birlikte bu alandaki trafik sorunu da çözülmüş oldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Bu alanda 9 adet minibüs durağımız bulunmakta. Eski hali çok yıpranmış ve kötü durumdaydı. Modern bir çalışma gerçekleştirilerek esnaflarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca burada kötü durumda olan cephelerle ilgili olarak da cephe giydirmelerini yaptık. Bilindiği üzere şehrimizin Doğu-Batı yönünde büyüyen bir şehir olduğundan tek aks olan çevre yoluna mahkûm bir şekilde büyüyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak Anayurt Bulvarı, Danişment Gazi Bulvarı ve Alp Er Tunga Bulvarı gibi doğu-batı yönünde yeni aksların çalışmaları tamamlandı. Malatya merkezde 44 adet akıllı kavşak yapıldı. 19 kavşağımızda ise akıllı sinyalizasyon sistemi yapıldı. Malatya genelinde 36 bin km yatay işaretleme ve 35 bin adet ise levhalama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan dijital trafik sistemi ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehrimiz birinci seçildi. Bu hizmetlerimizin yanında Trafik Eğitim Parkımızda bir yıl içerisinde 15 bin öğrencimize trafik eğitimi verildi” ifadelerini kullandı.

ESKKK Başkanı Ali Evren ise “Şehrimizin alt ve üst yapısını bu seviyelere getiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Malatya’ya kazandırdığı bütün hizmetlerden dolayı Sayın Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ESOB Başkanı Şevket Keskin ise “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece minibüs durakları değil esnafımızın her zaman yanında olmuştur. Bu ilgilerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu alan gerçekten Malatya’ya yakışmayan bir durumdaydı. Gece kimsenin giremediği bir yerdi. Bundan sonra burası pırıl pırıl Malatya’ya yakışır güzel bir mekan haline getirildi. Selahattin Başkanımızın yaptığını herkes görüyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise yaptığı konuşmada, “Malatya’nın her köşesine baktığınızda ayrı bir çalışmanın olduğu, Malatya’ya ayrı bir değerin sunulduğunu müşahede etmekteyiz. Battalgazi bölgemizde altyapı noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 100 milyonun üzerinde yatırımlar yapıldı. Yeni yolların açılması, yeni kavşakların yapılması bunlar çok güzel büyük hizmetler. Önemli olan eser bırakmak. Bu hizmetlerin yapılmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Minibüsçü esnafı için çok güzel bir çalışma yapıldığını belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da “Bugün Sosyal ve Kültürel Belediyecilik alanında bir örneğin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Belediyecilik bunu gerektirir bir taraftan yurt dışına gidip EXPO 2028 ilimize getirip Malatya’yı dünyaya tanıtan bir taraftan da binlerce insanın faydalandığı minibüs durağının açılışını gerçekleştiren bir başkanımız var. Malatya için bir şans ve değer olarak görüyoruz. İnşallah uzun yıllar daha Malatya’mıza hizmet eder. Bu alanda harika diyebileceğimiz bir düzenleme yapıldı” ifadelerine yer verdi.

Yapılan düzenleme çalışmasının minibüsçü esnafına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Malatya bizimdir. Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin. Malatya’yı eşi bulunmaz bir şehir haline getirmemiz lazım. Malatya’yı doğunun incisi olarak hedeflerken bugün Malatya Türkiye’nin değil, Avrupa’nın değil Dünyanın incisi olma vizyonuna sahip bir şehir hüviyetindedir. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı geliyor diğer büyükşehirlerin isimlerini sayıyor ve Malatya’yı örnek göstererek gelin hizmet nasıl yapılır ağlamadan hizmet nasıl yapılır onu görün diyor. Malatya tarihi yatırımlar gerçekleştiren bir il. Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya teşriflerinde gösterilen ilgiden dolayı bütün hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz özel görüşmede şunu ifade etti. Malatya bizim için özeldir burada kalmam da Malatyalı hemşerilerime olan sevgimin bir mesajıdır. Malatya’mızı gece gündüz demeden mazisine layık istikbale hazırlamak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya’nın en büyük sorunlarından biri olarak trafik sorunu gözükmekteydi. Yapmış olduğumuz çalışmalarla bu sorunu yeni açılan bulvarlar ve yollarla en aşağılara kadar indirdik. Kuzey ve Güney Kuşak yollarının da açılması ile birlikte Malatya Türkiye’nin trafik yönünden en rahat şehirlerinden biri haline gelecek. Bu çalışmalarımızın yanında bütün ilçelerimize arıtma tesisi, çöp aktarma istasyonları yaptık. 718 mahallemizin tamamında asfalt çalışması gerçekleştirdik. İlçe Belediyelerimizin hizmetlerinde de Büyükşehir olarak desteklerimiz devam ediyor. Türkiye’de en fazla yeşil alan yapan, kırsal alana hizmet götüren belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Kısacası Türkiye’de en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürmektedir. Çalışmalarını tamamladığımız minibüs durağımızda minibüsçü esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın duasının ardından minibüs durağının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Oda Başkanları ve esnaflar tarafından Başkan Gürkan’a tablo ve çiçek takdim edildi.