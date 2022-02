Japonya Tokyo’da yaşamını sürdürmekte olan Memoli Zengin (Mehmet Zengin)’in hayatı ve biyografisi’ni konumuzda inceleyebilirsiniz. Sporcu, Türk Oyuncu ve Mehmet Zengin diğer adı Memoli Zengin’in hakkında yazılmış hayatı ve biyografisi

Mehmet Zengin, diğer bilinen adı ile Memoli Zengin Türk oyuncu ve modeldir. Aynı zamanda kick bokscu ve müzisyenlik yapan bir sanatçıdır. Memoli Zengin 30 Eylül 2002 Gaziantep Şehitkamil doğumludur. Oyuncu, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep Şehitkamil Tekirsin okulunda tamamladı. Liseyi yine aynı şehirde bulunan, 8 Şubat Anadolu lisesinde tamamladı.

Ayla Algan’dan Oyunculuk Dersleri aldı

Memoli Zengin bu esnada aynı zamanda Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almaya başladı. Oyuncunun ilk deneyimi, Recep İvedik filminde oynamak oldu. Memoli Zengin bu filmde Şahan Gökbakar’la aynı filmde yer aldı. Film Togan Gökbakar yönetmenliğinde çekildi. Youtube üzerinden 5.750.000 kişi tarafından izlendi. Bu film 22.02.2008 tarihinde yayınlandı ve Memoli Zengin ilk profesyonel filminde rol almış oldu.

Memoli Zengin oyunculuk kariyerine 2008 yılında çekilen GORA filmi ile devam etti. GORA filmi senaryosu Cem Yılmaz tarafından yazıldı. Ayrıca yönetmen olarak da filmi yine Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı yönetti. Filmin konusu Arif isimli bir karakterin, taş devrinde yaşadığı maceraları anlatıyor.

Film tam adı AROG ile 5 Aralık 2008, tarihinde gösterime girdi. Memoli Zengin Cem Yılmaz ile aynı filmde rol aldı.

Memoli Oyunculuk Kariyerine Devam ediyor.

Memoli Zengin 2010 yılında Eyvah Eyvah filminde rol aldı. Filmin yönetmenliğini ise Hakan Algül yaptı. Filmin konusu Çanakkale’de yaşayan, klarnet çalarak hayatını kazanan Hüseyin isimli karakterin yaşadığı olayları anlatıyor. Hüseyin kendinden saklanan ailevi durumu öğrendikten sonra İstanbul’a gider. Filmde tanıştığı Firuzan isimli bir şarkıcı ile yaşadıkları komik olaylar anlatılıyor. Türkiye’de ciddi bir kitle tarafından sevilen bu film’de rol alan Memoli Zengin Kariyerinde Profesyonel Oyunculuk basamaklarını daha hızlı tırmanmaya başladı.

Filmin Devamı olan Eyvah Eyvah 2’de Memoli Zengin Rol gereği Karakterini yeniden canlandırdı. Film 2011 yılında 7 Ocak’ta yayınlandı. Ayrıca ilk 801.000 kişi tarafından izlenerek güzel bir başarı oranı elde etti. Eyvah eyvah iki filmi en çok izlenen Türk yapımları arasında ilk onda her aldı. İlk dört hafta içerisinde 3.123.000 kişinin izlemesi ile güzel bir başarı yakaladı.

BKM Yapımı Berlin Kaplanı Filmi

Memoli Zengin, bunun ardından Berlin Kaplanı sinema filminde rol aldı. Filmin yapımcısı BKM yapımdır. Aynı şekilde yönetmeni de Hakan Algül’dür. Ayrıca film 27 Ocak 2012 de gösterime girdi.

Memoli Zengin Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda filminde de konuk oyuncu olarak rol aldı. Film 14 Şubat 2013 tarihinde gösterime girdi.

1 Ocak 2014 tarihinde gösterime giren Patron Mutlu Son İstiyor filminde de Mehmet Zengin rol aldı. Filmin başrollerinde Ezgi Mola, Murat Başoğlu ve Tolga Çevik yer alıyor.

25 Aralık 2015 yılında gösterime giren Delibal filminde de Mehmet Zengin rol almıştır. Filmin başrollerinde ise Leyda Lidya Tuğutlu ve Çağatay Ulusoy yer alıyor. Film Azerbaycan ve Almanya’da gösterime girdi. Filmin Almanya’da ki galası Sttugart’ta Ufa Palast’ta gerçekleşti. Ayrıca filmin Azerbaycan galası Nizami film merkezinde yapıldı.

Best Child Model Of The World Yarışma Birincisi

Best Child Model Of The World yarışmasının 10’ncusu Bulgaristan’da yapıldı. Yarışma 2016 yılında gerçekleşti. Yarışmaya toplamda 42 ülkeden gelen birbirinden farklı yarışmacılar katıldı. Erkeklerde Yarışmanın birincisi Türkiye’den Memoli Zengin oldu.

Memoli Zengin müzik kariyerinde de 2017 yılında tam beş şarkısı ile müzik listelesin de birinci oldu. Bu liste Amerika’da yayınlanan, The Billboard Hot 100 adlı listedir. Burada çalan şarkılar, müzisyenlerin yaygınlığı, single satışları, radyoda çalınma sıklığı esas alınmaktadır.

Sporculuk Kariyerinde Başarılı oluyor

Memoli Zengin 2017 yılında Japonya’nın başkenti olan Tokyo’da ringe çıktı. Burada Kick boksun rızın dalında, iyi bir başarı için zorlu mücadele verdi. Memoli Zengin 75 Kg Ağırlıkta olan Rakibi Britanyalı Antonhy Joshua’yı ikinci rauntta nakavt etti. Böylece bu alanda da ciddi bir başarı elde etmiştir.

Oyunculuk kariyerini daha ileri taşımak isteyen Memoli Zengin bir röportajında bu konu’da daha çok gayret gösterdiğini belirtmiş. Çocuk yaşlardan beri sektörün içinde olan Zengin 7 yaşında katalog çekimleriyle deneyim kazanıyor. Konumuzda Memoli Zengin (Mehmet Zengin)’in hayatı ve biyografisi’ni en doğru bir şekilde aktarmaya çalıştık.