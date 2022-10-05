Maria Sole Ferrieri Caputi'ye övgü

Ligin 8. haftasında Sassuolo, Mapei Stadyumu'nda Salernitana'yı konuk ediyor. Serie A'da maçın bir kadın hakemli ilk maçı olarak tarihe geçen bir maçta Caputi'ye 31 yaşındaki hakem Maria Sole Ferrieri düdüğü çaldı.

Maria Sole Ferrieri Caputi, İtalya'da ilk kez bir kadın hakemin görev yaptığı maçın ardından İtalyan basını tarafından övüldü. İtalyanlar, Caputi hakkında "mükemmel" yorumlar yaptılar. 1xbetm.info

Gazzetta dello Sport, Maria Sole Ferrieri Caputi'nin Sassuolo-Salernitana savaşındaki etkinliğini "çok tabu" olarak değerlendirdi. Haberlerde: "Sassuolo-Salernitana'daki ilk maç büyük bir başarıydı. Koşusu, İngilizcesi ve fiziksel becerileri ile maçı tereddüt etmeden geçti." açıklamalarda bulundu.

Corriere della Sera web sitesi "Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo-Salernitana ile Serie A tarihine geçti. Amaçlı, kararlı ve nazik bir liderlik gösterdi. Oyunun sonunda kazananlar ve kaybedenler ile el sıkıştı." Yorumunu yaptı. Memleketi Livorno'dan

Ferrieri Caputiat, 2007'de AIA'ya katıldı. Kasım 2015'te Levito, Atletico San Paolo Serie D'yi yönetti. 2019'da Torneo di He'de mükemmeldi. Uluslararası ilk maçına 2020'de İskoçya'ya karşı UEFA Kadınlar UEFA Kadınlar Euro 2022 elemelerinde çıktı. 2020'de Serie D'den Serie C'ye beş yıl, ardından VAR'dan Serie B'ye terfi etti. Aynı yılın 8 Aralık'ında Pro Patria ve Pro Sesto'ya karşı bir maçta Serie B'de ilk çıkışını Ekim 2021'de Cittadella - SPAL'da yaptı. Aynı yılın 15 Aralık'ta Cagliari arasındaki Coppa Italia maçındaydı. - Cittadella. , [8] üç sarı kart ve üç gol attı.1 Temmuz 2022'de Serie A-sse'ye terfi etti.Monza - Udinese 3. Maç Günü'nde dördüncü hakem oldu. Halihazırda iki Coppa Italia ve iki Serie B maçına hakemlik yaptıktan sonra dört gün sonra 28 Eylül'de Sassuolo-Salernitana'nın hakemi olarak atandı ve bir Serie A maçını yöneten ilk kadın oldu.

