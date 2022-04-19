Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya'ya Yatırımlarımız Devam Edecek

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  • 19.04.2022 20:48
  • Güncelleme: 19.04.2022 20:48
Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya'ya Yatırımlarımız Devam Edecek
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Dore Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı AVCU, uzman akademik kadrosunun deneyimi ve eğitimde fark yarattığı “Başarıda Altın Çağı” sloganı ile Anadolu Lisesi ve Anaokulunu Antalya’ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Alanında uzman akademik kadromuz ile eğitim tecrübemizi, vizyon ve misyonumuzu Antalya’da da devam ettireceklerini söyleyen Malatyalı Genç Yatırımcı Avcu, “Türkiye’nin en güzide illerinden biri olan Malatya’ya da yaparak ve yaşayarak öğrenme modelimiz, uluslararası düzeyde 6 yabancı dilimiz, t-MBA ve inovatif girişimcilik çalışmalarımız, yazılım geliştirme ve robotik kodlama derslerimiz ile tüm kademelerde donanımlı bir kampüs kurmak nihai hedefimdir.” dedi. Malatya’da açılması planlanan kampüs hakkında sözlerine devam eden Avcu, “Eğitime entegre ettiğimiz teknoloji kullanımıyla uzakları yakın kılan, öğretimimizi sınıf duvarları dışına taşıyarak eğitim modellerimiz ile aynı zamanda İstanbul ve Malatya arasında teknoloji köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Doğduğum ve yetiştiğim topraklara eğitimin her kademesinin olduğu donanımlı bir kampüs ile gelmek, geleceğin temsilcisi olarak saydığım her neslin yetiştirileceği eşsiz bir kaynak olacaktır.” diye açıklamalarda bulundu.

Sözlerine eğitime gönül verdiklerini anlatarak sonlandıran Avcu, "Malatyalı Hemşehrilerime sesleniyorum, Türkiye’nin en ücra köşesine dahi kaliteli eğitimi getirmek için çıktığımız bu yolda “Başarıda Altın Çağı” sloganını şimdi de Malatya’ya getirerek eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Hasan Yağmur
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