Malatya TSO'dan başarıya plaket

'İSO 500-2021' Araştırmasında 2020 yılına göre 5 sıra yükselerek 379. sırada yer alan Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş.'yi ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Baykan'a başarı plaketi takdim etti.

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  • 05.06.2022 13:35
  • Güncelleme: 05.06.2022 15:35
Malatya TSO'dan başarıya plaket
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Sanayi sektörünün en önemli verisi olarak kabul görülen İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı İSO 500 araştırmasının sonuçları açıklandı. MTSO’ya kayıtlı Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş., Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2021 listesinde 2020 yılına göre 5 sıra yükselerek 379. sırada yer aldı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ile birlikte Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Baykan’a başarı plaketi takdim etti.

“Baykan Denim’in yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyoruz”

Baykan Denim firmasının her yıl yükselerek İSO 500 listesinde yer almasının memnuniyet ve gurur verici olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Organize sanayi bölgemizde gerçekleştirdikleri inovatif başarılı çalışmalarla Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş’nin son 3 yılda yakaladığı başarıdan mutluluk duyuyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında da İSO 500 listesine giren firmamız 2021 İSO 500 listesinde de yer aldı, üstelik bir önceki yıla göre 5 sıra yükselerek. Bu başarının mimarı olan Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Baykan başta olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erkan Baykan ve tüm çalışanları tebrik ediyorum. Ülke ekonomisine yıllık 225 milyon dolar ihracat ile büyük katkı sunan firmamız, 2 bin 500 istihdam ile ilimizin istihdam rakamları için de büyük bir öneme sahip” dedi.

“Malatya’yı daha fazla firmanın temsil edeceğine inancımız tam”

Baykan Denim firmasının listeye Malatya’dan girmek için yaptıkları başvurunun önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Baykan Denim firmasının İstanbul’da da üretim merkezleri var. Ancak İSO 500 listesine Malatya’dan başvuru yapmaları bizleri ayrıca sevindirmiştir. İSO 500 listesinde yer alan bazı firmalarımız Malatya’da da üretim yapmasına rağmen farklı illerdeki sanayi sicil kayıtlarından dolayı Malatya firması olarak görünmüyor. Şehrimizdeki iş gücü ile ulaşılan başarının başka iller tarafından sahiplenilmemesi için bizler gerekli çalışmaları yapıyoruz. Firmalarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Malatya’ya kazandırılacak bu başarı yolun başında olan firmalarımız için de motivasyon oluşturacak, ön ayak olacaktır. Önümüzdeki yıllarda İSO 500 gibi ulusal başarı sıralamalarında Malatya’yı daha fazla firmanın temsil edeceğine inancımız tam” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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