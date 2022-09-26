Malatya Tanıtım Günlerine, Arapgir damgası

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında yapılan bu yıl 5'incisi düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde Arapgir standı damga vurdu.

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  • 26.09.2022 15:37
  • Güncelleme: 26.09.2022 21:46
Malatya Tanıtım Günlerine, Arapgir damgası
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Konfederasyonu(MAKON), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’’Malatya Tanıtım Günlerinde Arapgir Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Malatya’nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürünün tanıtıldığı etkinliğe Arapgir Belediyesi, ilçenin zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin tanıtımını yaptı. Arapgir standını ziyaret eden katılımcılarla Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yakından ilgilendi.

Ziyaretçiler, Arapgirli mahalli sanatçıların cümbüş eşliğinde seslendirdiği yöreye ait türkülerle mor reyhan çayı içerek unutulmaz anlar yaşadı.

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Hasan Yağmur
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