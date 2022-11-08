Malatya Polisi'nin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor
Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı cep telefonu, bandrolsüz nargile tütünü, makaron, el yapımı sahte alkollü içki ve reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 9 adet gümrük kaçağı android işlemcili cep telefonu, 2 kg bandrolsüz nargile tütünü, 22.800 dal makaron, 13 litre el yapımı sahte alkollü içki ve 3.269 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Konular ile ilgili 7 şahıs hakkında tahkikatına başlandığı bilgisi paylaşıldı.
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