Malatya’nın yassı kadayıfı coğrafi işaret belgesi aldı

Malatya’nın coğrafi işaretli ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Kayısısı, kömbesi, üzümü, pestili, padişah sarması, Arapgir dolamasına kadar yöreye ait birçok üründe coğrafi işaret belgesi alan Malatya, bu kez de lezzetiyle damakları tatlandıran, özellikle ramazan ayında sofların vazgeçilmezi olan Yassı Kadayıfı, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun onayıyla tescillendi. Malatya’da hamurun taş ocaklarda pişirilmesinin ardından içerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler de konularak kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan Yassı Kadayıfı Yeşilyurt Belediyesi ve Kent Konseyinin girişimleriyle coğrafi işaret belgesi aldı.

Yassı Kadayıf imalathanesi işleten esnaflar ise Yassı Kadayıfının yöreye özgü bir lezzet olduğunu tescillenmesinden mutlu oldukları belirterek, yassı kadayıfının tescillenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve kent konseyine teşekkür etti.