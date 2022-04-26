Malatya’da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan Yapraklı içme suyu deposunda incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları katıldı.

Belediye olarak yenilenebilir enerji konusunda büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “GES’ten, HES’ten ve çöpten enerji üreteceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, özellikle yenilenebilir enerji noktasında yoğun bir çalışma içindeyiz. Bir taraftan Güneş Enerji Santrallerini (GES) kurarken diğer taraftan da kendi içme suyumuzda elektrik üretim noktasında büyük gayretler gösteriyoruz. Geçtiğimiz süreç içerisinde Kuyuönü HES diye tabir ettiğimiz Hidro Elektrik Santralini faaliyete geçirdik. Yaklaşık 3 MW’lık bir enerji üretiyor. GES ile karşılaştırdığınız zaman HES’ler GES’lerden üç katı fazla elektrik üretiyor. Yani 9 MW’lık elektrik üreten bir yapı formatında. İkinci HES’imizi ise Yapraklı içme suyu depomuza düşünmekteyiz. Üretim ile ilgili, çevre düzenlemesi ile ilgili neler yapılabilir. Bunları yerinde görmek için incelemeler yapıyoruz. Bir taraftan HES, bir taraftan GES ile ilgili elektrik üretirken diğer taraftan da biyogaz yakıtı ve çöpler ile de elektrik üretim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu dönemin sonunda 35 MW enerji üretimini hedeflemekteyiz. Hedefin gerçekleşmesi sonucunda MOTAŞ ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Gündüzbey kaptajdan gelen ana isale hattının durumuna göre bir HES daha yapmak için çalışma içindeyiz. Diğer taraftan yeni irsale hatlarının ihalesiyle birlikte yeni irsale hattında su debisi ve su hızıyla ilgili yapılan incelemelerde de yeni bir HES yapılabilir mi onun çalışmalarını başlattık. Tüm bu çalışmalarımızın Malatya’mıza, MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve diğer birimlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.