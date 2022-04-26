Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, artan enerji maliyetlerinin önüne geçmek için yenilenebilir enerji konusunda hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, 'Dönem sonunda 35 MW'lık bir elektrik üretimi hedeflemekteyiz' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.04.2022 15:21
  • Güncelleme: 26.04.2022 18:53
Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan Yapraklı içme suyu deposunda incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları katıldı.

Belediye olarak yenilenebilir enerji konusunda büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “GES’ten, HES’ten ve çöpten enerji üreteceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, özellikle yenilenebilir enerji noktasında yoğun bir çalışma içindeyiz. Bir taraftan Güneş Enerji Santrallerini (GES) kurarken diğer taraftan da kendi içme suyumuzda elektrik üretim noktasında büyük gayretler gösteriyoruz. Geçtiğimiz süreç içerisinde Kuyuönü HES diye tabir ettiğimiz Hidro Elektrik Santralini faaliyete geçirdik. Yaklaşık 3 MW’lık bir enerji üretiyor. GES ile karşılaştırdığınız zaman HES’ler GES’lerden üç katı fazla elektrik üretiyor. Yani 9 MW’lık elektrik üreten bir yapı formatında. İkinci HES’imizi ise Yapraklı içme suyu depomuza düşünmekteyiz. Üretim ile ilgili, çevre düzenlemesi ile ilgili neler yapılabilir. Bunları yerinde görmek için incelemeler yapıyoruz. Bir taraftan HES, bir taraftan GES ile ilgili elektrik üretirken diğer taraftan da biyogaz yakıtı ve çöpler ile de elektrik üretim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu dönemin sonunda 35 MW enerji üretimini hedeflemekteyiz. Hedefin gerçekleşmesi sonucunda MOTAŞ ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Gündüzbey kaptajdan gelen ana isale hattının durumuna göre bir HES daha yapmak için çalışma içindeyiz. Diğer taraftan yeni irsale hatlarının ihalesiyle birlikte yeni irsale hattında su debisi ve su hızıyla ilgili yapılan incelemelerde de yeni bir HES yapılabilir mi onun çalışmalarını başlattık. Tüm bu çalışmalarımızın Malatya’mıza, MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve diğer birimlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya Büyükşehir'den ölüm yoluna neşter

Malatya Büyükşehir’den ölüm yoluna neşter

Battalgazi'de engellilere pozitif ayrımcılık

Battalgazi’de engellilere pozitif ayrımcılık

Başkan Sadıkoğlu: 'Malatya afet bölgesi ilan edilmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “Malatya afet bölgesi ilan edilmeli”

Vali Baruş, koltuğunu 4'inci sınıf öğrencisi Sude'ye devretti

Vali Baruş, koltuğunu 4’inci sınıf öğrencisi Sude’ye devretti

Malatya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Malatya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Çınar, 'Malatya'ya Yeni Bir Turizm Destinasyon Merkezi Kazandırdık'

Çınar, "Malatya’ya Yeni Bir Turizm Destinasyon Merkezi Kazandırdık"

Çok Okunanlar
1
Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa'ya Açılıyor!

Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa’ya Açılıyor!

2
Trafik Radarı Nedir?

Trafik Radarı Nedir?

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

4
Milletvekili Tüfenkci Kernek'te gençlerle buluştu

Milletvekili Tüfenkci Kernek’te gençlerle buluştu

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

6
Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turizmcilerden Malatya'ya trekking turu

Turizmcilerden Malatya’ya trekking turu

Malatya'da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor

Malatya’da yenilenebilir enerji için hummalı çalışma yürütülüyor

DAHA FAZLA
Vali Baruş'tan teknoloji uyarısı

Vali Baruş’tan teknoloji uyarısı

Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

'Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz'

"Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz"