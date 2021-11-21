Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı

Malatya'da hizmete yeni sunulan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme müsabakası gerçekleştirildi.

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  • Güncelleme: 21.11.2021 14:29
Malatya'da yeni yapılan havuzda ilk yüzme müsabakası yapıldı
Malatya'da hizmete yeni sunulan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme müsabakası gerçekleştirildi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Şeker Fabrikası sahası Ergenekon üst geçidi mevkiinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında inşa edilen Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen Performans Sporcularını Seçme Yüzme Müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakaların açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da katıldı. Müsabakalardan önce İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan Kayhan, "Yeni Kapalı Olimpik Yüzme Havuzumuzda ilk yüzme müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Buranın yapımında çok desteklerini gördüğümüz Başta Sayın Cumhurbaşkanımız’a, Bakanımız’a ve Bakan yardımcılarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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Mustafa YAĞMUR
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