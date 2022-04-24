MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

Malatya Mövenpick Otel’de gerçekleşen Girişim Gurubu Geleneksel İftar buluşmasına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Önceki dönem Malatya Milletvekili Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Naci Şavata, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti İl Başkan vekili Hakkı Pekel, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MESOB Başkanı Şevket Keskin ile sivil toplum kuruluşu temsilciler, kurum müdürleri, işadamları ve Malatya Park AVM paydaşları katıldı.

Kuran’ı Kerim tivaleti ile başlayan programda iftar sonrası konuşan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, 2 yıldır pandemi nedeniyle biraraya gelememenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl hastalığın da azalması ile normale dönüldüğünü ve yeniden tüm paydaşları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başdemir, “Birbirimizi çok özlemiştik. Pandemi insanları birbirinden uzaklaştırdı. Ama Allaha şükür sağlık içerisinde yine bir aradayız. Ne kadar şükretsek aydır. Ramazan bizim kültürümüzde apayrı bir yeri olan kutsi bir aydır. Ramazan yardımlaşma, kardeşlik, görüşme, sevgi ve birbirimizi kucaklama ayıdır. Allah’a şükür bu mübarek gecede hep birlikteyiz. Oruçlarımızı tuttuk, iftarımızı açtık. Bir düşünür diyor ki; biz orucu tuttuk ama oruç bizi tuttu mu? diye soruyor. Peki, orucun bizi tutması ne demektir bunun üzerine düşündünüz mü? Peygamber efendimiz (s.a.v) diyor ki bazı oruç tutan insanlar vardır ki sadece aç kalırlar. Önemli olan gerçekten bunun içini oldurabilmek. Yani birisi bize hakaret ettiğinde ve kötü bir söz söylediği zaman ben oruçluyum diyebiliyorsak oruç bizi tutmuştur. Başkasının hakkına, devletin, milletin hakkına el uzatırken oruçlu olarak aman burada durayım diyorsak oruç bizi tutmuştur.

Bizim toplumumuz, bizim milletimiz büyük millettir, değerleri olan bir millettir. Devletimiz her yerde var. 7 kıtada var. Bütün yoksullara ve gariplere el uzatıyor. Sicil toplum örgütleri ve halkımız paylaşarak bir takım sıkıntıları gideriyor” ifadelerine yer verdi.

İftar programı daha sonra semazen gösterisi ile son buldu.