MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

Malatya Girişim Gurubu tarafından pandemi nedeniyle ara verilen iftar buluşmaları, bu yıl kent protokolünün katılımı ile gerçekleşti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.04.2022 17:22
  • Güncelleme: 24.04.2022 20:22
MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Mövenpick Otel’de gerçekleşen Girişim Gurubu Geleneksel İftar buluşmasına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Önceki dönem Malatya Milletvekili Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Naci Şavata, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti İl Başkan vekili Hakkı Pekel, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MESOB Başkanı Şevket Keskin ile sivil toplum kuruluşu temsilciler, kurum müdürleri, işadamları ve Malatya Park AVM paydaşları katıldı.

Kuran’ı Kerim tivaleti ile başlayan programda iftar sonrası konuşan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, 2 yıldır pandemi nedeniyle biraraya gelememenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl hastalığın da azalması ile normale dönüldüğünü ve yeniden tüm paydaşları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başdemir, “Birbirimizi çok özlemiştik. Pandemi insanları birbirinden uzaklaştırdı. Ama Allaha şükür sağlık içerisinde yine bir aradayız. Ne kadar şükretsek aydır. Ramazan bizim kültürümüzde apayrı bir yeri olan kutsi bir aydır. Ramazan yardımlaşma, kardeşlik, görüşme, sevgi ve birbirimizi kucaklama ayıdır. Allah’a şükür bu mübarek gecede hep birlikteyiz. Oruçlarımızı tuttuk, iftarımızı açtık. Bir düşünür diyor ki; biz orucu tuttuk ama oruç bizi tuttu mu? diye soruyor. Peki, orucun bizi tutması ne demektir bunun üzerine düşündünüz mü? Peygamber efendimiz (s.a.v) diyor ki bazı oruç tutan insanlar vardır ki sadece aç kalırlar. Önemli olan gerçekten bunun içini oldurabilmek. Yani birisi bize hakaret ettiğinde ve kötü bir söz söylediği zaman ben oruçluyum diyebiliyorsak oruç bizi tutmuştur. Başkasının hakkına, devletin, milletin hakkına el uzatırken oruçlu olarak aman burada durayım diyorsak oruç bizi tutmuştur.

Bizim toplumumuz, bizim milletimiz büyük millettir, değerleri olan bir millettir. Devletimiz her yerde var. 7 kıtada var. Bütün yoksullara ve gariplere el uzatıyor. Sicil toplum örgütleri ve halkımız paylaşarak bir takım sıkıntıları gideriyor” ifadelerine yer verdi.

İftar programı daha sonra semazen gösterisi ile son buldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Baruş, koltuğunu 4'inci sınıf öğrencisi Sude'ye devretti

Vali Baruş, koltuğunu 4’inci sınıf öğrencisi Sude’ye devretti

Malatya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Malatya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Çınar, 'Malatya'ya Yeni Bir Turizm Destinasyon Merkezi Kazandırdık'

Çınar, "Malatya’ya Yeni Bir Turizm Destinasyon Merkezi Kazandırdık"

Battalgazi'deki Ulaşım Yatırımları Hız Kesmiyor

Battalgazi’deki Ulaşım Yatırımları Hız Kesmiyor

Çınar, 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesiyle Kitap Okumayı Teşvik Ediyoruz'

Çınar, "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesiyle Kitap Okumayı Teşvik Ediyoruz"

Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Malatya’da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Çok Okunanlar
1
Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa'ya Açılıyor!

Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa’ya Açılıyor!

2
Trafik Radarı Nedir?

Trafik Radarı Nedir?

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

4
Milletvekili Tüfenkci Kernek'te gençlerle buluştu

Milletvekili Tüfenkci Kernek’te gençlerle buluştu

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

6
Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

'Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz'

"Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz"

Malatya Büyükşehir'den ölüm yoluna neşter

Malatya Büyükşehir’den ölüm yoluna neşter

Battalgazi'de engellilere pozitif ayrımcılık

Battalgazi’de engellilere pozitif ayrımcılık

Başkan Sadıkoğlu: 'Malatya afet bölgesi ilan edilmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “Malatya afet bölgesi ilan edilmeli”