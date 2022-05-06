Malatya’da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zirai don ve dolu hadislerinin kayısı bahçelerinde önemli hasarlara neden olduğunu belirtti.

Dolu hadisesi nedeniyle zarar gören kayısı bahçelerinde ise hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Özcan, genel fotoğraflı görmek için biraz daha beklenilmesi gerektiğini söyledi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili olarak saha çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Özcan, ”Mayıs ayının ilk haftası başlayan sağanak yağış uyarısıyla beraber özellikle bir takım dolu yağışlarıyla karşı karşıya kaldık. Sağanak dolu yağışları da özelliklede Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ ve lokal bölgelerde bir dolu yağışı söz konusu. Bu bölgelerde Tarım İl Müdürlüğü’müz ve TARSİM Bölge Müdürlüğümüz tarafından sahada bir çalışma başlatıldı. Tarım İl Müdürlüğümüz şu an sahada özellikle dolu yağışına maruz kalan meyve olan bölgelerde bir tahkikat sürdürüyor. Henüz bununla ilgili bir açıklama yapacak veri elimizde yok. Malatya’da dolu yağışlarıyla ilgili sağanak geçişler devam ediyor ve birkaç gündür hava ciddi anlamda serinledi. Yüksek kesimlerde de hava sıcaklığında önemli miktarlar da önemli bir düşüş söz konusu. Onun için dolu yağışı nedeniyle oluşan zararların tespiti için birkaç gün daha beklemeliyiz. Saha çalışmaları devam ediyor önümüzdeki birkaç hafta içerisinde konuyla alakalı sağlık bir açıklama yapılacaktır” diye konuştu