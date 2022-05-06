Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kent genelinde bir süredir etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.05.2022 17:23
  • Güncelleme: 07.05.2022 18:50
Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zirai don ve dolu hadislerinin kayısı bahçelerinde önemli hasarlara neden olduğunu belirtti.

Dolu hadisesi nedeniyle zarar gören kayısı bahçelerinde ise hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Özcan, genel fotoğraflı görmek için biraz daha beklenilmesi gerektiğini söyledi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili olarak saha çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Özcan, ”Mayıs ayının ilk haftası başlayan sağanak yağış uyarısıyla beraber özellikle bir takım dolu yağışlarıyla karşı karşıya kaldık. Sağanak dolu yağışları da özelliklede Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ ve lokal bölgelerde bir dolu yağışı söz konusu. Bu bölgelerde Tarım İl Müdürlüğü’müz ve TARSİM Bölge Müdürlüğümüz tarafından sahada bir çalışma başlatıldı. Tarım İl Müdürlüğümüz şu an sahada özellikle dolu yağışına maruz kalan meyve olan bölgelerde bir tahkikat sürdürüyor. Henüz bununla ilgili bir açıklama yapacak veri elimizde yok. Malatya’da dolu yağışlarıyla ilgili sağanak geçişler devam ediyor ve birkaç gündür hava ciddi anlamda serinledi. Yüksek kesimlerde de hava sıcaklığında önemli miktarlar da önemli bir düşüş söz konusu. Onun için dolu yağışı nedeniyle oluşan zararların tespiti için birkaç gün daha beklemeliyiz. Saha çalışmaları devam ediyor önümüzdeki birkaç hafta içerisinde konuyla alakalı sağlık bir açıklama yapılacaktır” diye konuştu

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi

Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi

Battalgazi Yıldıztepe'de asfaltlama çalışmaları

Battalgazi Yıldıztepe’de asfaltlama çalışmaları

Rektör Kızılay'dan ebelik mesleğinin önemine vurgu

Rektör Kızılay’dan ebelik mesleğinin önemine vurgu

Gözde Sağlık Grubu yatırımlarına ara vermedi

Gözde Sağlık Grubu yatırımlarına ara vermedi

Malatya sokakları renkleniyor

Malatya sokakları renkleniyor

Milletvekili Fendoğlu üniversite öğrencileri için sahur yemeği hazırladı

Milletvekili Fendoğlu üniversite öğrencileri için sahur yemeği hazırladı

Çok Okunanlar
1
Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

2
Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

3
Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar yemeği

Malatya Ticaret Borsası’nın geleneksel iftar yemeği

4
Keskin, 'Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk'

Keskin, “Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk”

5
Başkan Sadıkoğlu: 'Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli”

6
Güder, başarılı sporcularla buluştu

Güder, başarılı sporcularla buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Güder, Battalgazili annelerle buluştu

Başkan Güder, Battalgazili annelerle buluştu

MHP'li Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

MHP’li Fendoğlu’ndan Anneler Günü kutlaması

DAHA FAZLA
AK Partili Kahtalı: 'Kale'yi baştan aşağı yeniledik'

AK Partili Kahtalı: “Kale’yi baştan aşağı yeniledik”

Karavan tutkunları Battalgazi'ye hayran kaldı

Karavan tutkunları Battalgazi’ye hayran kaldı

Malatya'da karavan festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Malatya’da karavan festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya’da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi

'Malatya Sokakları' fotoğraf sergisinde geziliyor

‘Malatya Sokakları’ fotoğraf sergisinde geziliyor