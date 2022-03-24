Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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  • 24.03.2022 16:32
  • Güncelleme: 24.03.2022 18:55
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri kent merkezinde muhtelif tarihlerde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 18 kişiyi yakalayarak göz altına aldı. Operasyonlarda 5 tabanca, 2 tüfek, çok ayıda fişek ve kesici alet ile 40 adet uyuşturucu hap ve 158,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.D.’ye adli kontrol şartı uygulanırken, B.A., M.Ö., İ.G., Y.G, H.B., A.G., E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mete KURTCEBE
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