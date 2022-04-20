Malatya'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Emniyet güçleri tarafından Malatya'nın Kale ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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  • 20.04.2022 15:55
  • Güncelleme: 20.04.2022 16:37
Malatya'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama'da, Kale ilçesi uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve batı illerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenler fark edildi. Karakaya Barajı kenarından Malatya istikametine yaya olarak ilerlemeye çalışan göçmenler polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 32 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Mete KURTCEBE
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