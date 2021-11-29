Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • Güncelleme: 29.11.2021 13:29
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 487 adet yeşil reçeteye tâbi hap, 400 gram metamfetamin, 16,45 gram esrar, 204 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1’i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Şahıslardan 2’sinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara gönderileceği belirtildi.

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Mustafa YAĞMUR
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