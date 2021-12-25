Malatya'da 2 müdürlük yeni binasında

Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasına taşındı.

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  • Güncelleme: 25.12.2021 14:19
Malatya'da 2 müdürlük yeni binasında
Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasına taşındı.
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasına taşındı.

Sıtmapınarı mevkii polis evi karşısındaki binalarından ayrılıp, Malatya -Kayseri karayolu 8.kilometre Beylerderesi mevkii İkizce Mahallesi Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasına taşınma işlemleri tamamlanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerini yeni binalarında ziyaret eden Vali Aydın Baruş, bilgiler aldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ziyaretlerinde yeni taşınan il müdürlükleri odalarını ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Baruş, bina ve çalışma ortamı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Aydın Baruş, binaların durumu, kurumların iş ve işleyişleri hakkında İl Müdürleri Akif Gülaçtı ve Ahmet Demirbağ’dan detaylı bilgiler sordu.

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Mete KURTCEBE
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