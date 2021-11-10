Malatya'da 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde Malatya 'da da anıldı.

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  • Güncelleme: 10.11.2021 12:48
Malatya'da 10 Kasım töreni
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde Malatya 'da da anıldı.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Anma töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene, Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri, öğrenciler, gaziler, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk konulan törende Vali Baruş, anıt şeref defterini imzaladı.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte Atatürk Evini ziyaret etti. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen program ile anma etkinlikleri sona erdi.

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Hasan Yağmur
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