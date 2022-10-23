Malatya Cemevi ve Kültür Merkezi Temel Atma Töreni Yapıldı

Temel atma törenine Vali Hulusi Şahin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin, CEM Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Modern mimari kullanılarak yapılacak olan Türkiye’nin en büyük Cemevi ile ilgili bilgiler verilmesinin ardından bir konuşma yapan Vali Hulusi Şahin; “Fıtratımız iyi ve kötüyü bilmek üzere var olmuştur. Alevilik nedir diye sorsalar; ben ‘İyilerin Yoludur’ derim.

Alevilik Kültürünün Türk Milli kültürü olduğunu ifade eden Vali Şahin; “Orta asyadan, mücadele içinde süzüle süzüle gelen hem varlık mücadelemizi hem de insanlık ailesi içerisindeki şerefli konumumuzu ortaya koyan büyük bir kültürün temsilciliğidir. Muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere devredilmesi gerekir” dedi.

Büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu belirten Vali Şahin; “Popüler Kültür çocuklarımızı etkileyerek farklı kültürler etkisinde yetişmelerini sağladı. Cemevi gibi kültür tesisleri aslında bu büyük tehlikeyi bertaraf etmek için var. Bu nedenle bu tesislerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Çocuklarımız bizi biz yapan değerleri popüler kültür mecralarından değil Cemevlerinden öğrenecekler. Buralarda iki-üç nesil bir arada olup nesiller arası kültürü birbirine bağlayan mekanlarda öğrenecekler. Biz çocuklarımızı gerçek bir Alevi gibi yetiştirirsek, devlet olarak, millet olarak büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Özellikle vurgulamak istediği bir konu olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk tarafından kurulmuş bir Türk Devletidir. Aleviler de bu devletin asli ve has bir evladıdır. Cemevimizin faaliyete geçmesi ile birlikte bu hassasiyeti çocuklarımıza anlatacağız. Desteklerle en kısa sürede tamamlanıp açılış törenine dönüşsün” diyerek hayırlı olması temennilerinde bulundu.

İstanbul CEM Vakfı Dedelerinden Gazi Karababa’nın duaları ile Vali Hulusi Şahin ve beraberindekiler tarafından temel atma töreni yapıldı.

Cemevi projesinde; 750 kişilik Cem salonu, 1000 kişilik Taziye Salonu, Ceme hazırlık odaları, Kitap-Hediyelik eşya satış yerleri, Kermes salonu, 3 adet kurs odası, Kütüphane, Zakir Odası, Dede Odası, Dede konuk karşılama Odası, 750 kişilik Yemekhane, Mutfak ve Yemek Pişirme yerleri, Adak kesimhane, Soğuk Hava Deposu, Çamaşırhane, 120 Kişilik Seminer Odası, Yönetim Birimi Odaları, 8 Yataklı konuk Misafirhane Odası, 250 kişilik Cem salonu, ayrıca 60 araçlık otopark ve diğer sosyal donatılar bulunuyor.

