Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin Kuzey Kuşak Yolu projesiyle ödüle layık görüldü.

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  • 21.08.2022 12:30
  • Güncelleme: 21.08.2022 18:04
Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Kent - Başkan dergisi tarafından organize edilen “Kent - Başkan Ödülleri” vatandaşlar tarafından yapılan oylamaların sonuçlanmasının ardından Kayseri’de düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Türkiye’deki birçok ilden belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Büyükşehir Belediyesinin "Kuzey Kuşak Yolu" projesiyle ödüle layık görüldü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Ankara’da bulunmasından dolayı Kayseri’de gerçekleştirilen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay katıldı.

Ödül töreni sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Cemal Noğay, “Kent - Başkan Dergisinin düzenlemiş olduğu yarışmaya Malatya’da ulaşımla alakalı yapmış olduğumuz Kuzey Kuşak Yolu ile katıldık. Kuzey Kuşak Yolu Malatya’nın hızlı ve konforlu ulaşımı için çok önemli bir proje. Ulaşım konusu Malatya’da Başkanımız Selahattin Gürkan’ın çok önem verdiği projelerden biridir. Çünkü Cumhurbaşkanımızın deyimiyle yol ve su özgürlüktür. Bu çerçevede yaklaşık üç yıl içerisinde bütçemizin yüzde 70’ini kamulaştırma ile altyapıya ayırdık ve 4 bin kilometre yol çalışması gerçekleştirdik. 13 İlçemizin 718 mahallesinde çok ciddi derecede çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ulaşımla ve altyapıyla alakalı projelere çok önem veriyoruz. Bu çerçevede Kent - Başkan Dergisi okurlarının projemizi ödüle layık görmesi bizi ziyadesiyle gururlandırmıştır. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Başkan Gürkan adına Genel Sekreter Cemal Noğay ödülü AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’in elinden aldı.

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Mete KURTCEBE
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