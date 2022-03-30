Malatya Büyükşehir Belediyesine gastronomi ödülü

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Favori Lezzetler ödül töreninde Malatya Büyükşehir Belediyesi gastronomiye değer katan belediyeler kategorisinde ödüle layık görüldü.

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  • 30.03.2022 16:57
  • Güncelleme: 30.03.2022 22:54
Malatya Büyükşehir Belediyesine gastronomi ödülü
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

İstanbul’da Favori Lezzetler Gazetesi tarafından, gastronomi ve turizm sektörünün lider markaların ödüllendirileceği 20 farklı kategoride Türkiye’nin her köşesinden katılımcı markaların yer aldığı ödül gecesi düzenlendi.

Favori Lezzetler Gazetesi, Favorilezzetler.com ve Favori Magazin TV üyelerinin oylarıyla belirlenen ve bu yıl 2’ncisi gerçekleşecek olan favori lezzetler ödül töreninde gastronomiye değer katan belediyeler kategorisinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi adına ödülü BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı aldı.

Büyükşehir Belediyesi adına ödül alan Zerrin Palancı, yaptığı açıklamada, “ 2021 Gastronomi Ödülleri adı altında Türkiye Gastronomisine değer katan belediye olarak biz ödülümüzü aldık. Gastronomi adına güzel adımların atıldığı bir dönemdeyiz bu adımın bu ödülle taçlandırılmasından dolayı da çok mutluyuz. Sayın başkanımızın önderliğinde bir gastronomi heyeti oluşturuldu. Bu gastronomi sürecinde 2023 yılında Unesco’ya başvuru sürecimiz olacak. Haziran ayında bu sürece kadar olan çalışmalarımız uygun görüldü ve bu güzel ödülle taçlandırıldı. Favori lezzetler ekibine ve Milliyet Gazetesi’ne bu ödül için tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

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Mete KURTCEBE
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