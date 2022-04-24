Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kur’an-ı Kerim okumaya teşvik etmek, özendirmek ve Kur’an-ı Kerim’in emirlerini anlatmak amacıyla düzenlenen ve ödülü Umre, Kudüs ve Ayasofya ziyareti olan “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma” Yarışmasının ön eleme aşaması tamamlandı. Malatya Kernek Karagözlüler Camii’de gerçekleşen ön eleme aşamasında, toplam 38 yarışmacı finale kalmak için yarıştı. Birbirinden değerli 38 güzel sesin yarıştığı ve Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sait Bosat, Dr. Tacettin Bıyık ve Hafız Ahmet Tayyar’ın jüri üyeliğini üstlendiği Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında finale 5 yarışmacı kaldı.

Yarışmada finale kalan 5 yarışmacı, 26 Nisan Salı günü Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Birinciye Umre, ikinciye Kudüs, üçüncüye ise Ayasofya ziyaretinin hediye edileceği yarışmada, dördüncü ve beşinci ise çeyrek altın kazanacak.

Yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizde startını verdiğimiz Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasının iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu güzel yarışmada çok güzel performanslar izledik. Yarışmanın büyük finali 26 Nisan günü yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel finali izlemeye davet ediyorum” dedi.

