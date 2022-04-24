Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma' Yarışmasının ön elemesi tamamlandı. Ödülü Umre, Kudüs ve Ayasofya ziyareti olan yarışmanın finali ise 26 Nisan Salı Günü Battalgazi Belediyesi'nde yapılacak.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.04.2022 21:10
  • Güncelleme: 24.04.2022 21:10
Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kur’an-ı Kerim okumaya teşvik etmek, özendirmek ve Kur’an-ı Kerim’in emirlerini anlatmak amacıyla düzenlenen ve ödülü Umre, Kudüs ve Ayasofya ziyareti olan “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma” Yarışmasının ön eleme aşaması tamamlandı. Malatya Kernek Karagözlüler Camii’de gerçekleşen ön eleme aşamasında, toplam 38 yarışmacı finale kalmak için yarıştı. Birbirinden değerli 38 güzel sesin yarıştığı ve Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sait Bosat, Dr. Tacettin Bıyık ve Hafız Ahmet Tayyar’ın jüri üyeliğini üstlendiği Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında finale 5 yarışmacı kaldı.

Yarışmada finale kalan 5 yarışmacı, 26 Nisan Salı günü Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Birinciye Umre, ikinciye Kudüs, üçüncüye ise Ayasofya ziyaretinin hediye edileceği yarışmada, dördüncü ve beşinci ise çeyrek altın kazanacak.

Yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizde startını verdiğimiz Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasının iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu güzel yarışmada çok güzel performanslar izledik. Yarışmanın büyük finali 26 Nisan günü yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel finali izlemeye davet ediyorum” dedi.
 

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Baruş, koltuğunu 4'inci sınıf öğrencisi Sude'ye devretti

Vali Baruş, koltuğunu 4’inci sınıf öğrencisi Sude’ye devretti

Malatya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Malatya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Çınar, 'Malatya'ya Yeni Bir Turizm Destinasyon Merkezi Kazandırdık'

Çınar, "Malatya’ya Yeni Bir Turizm Destinasyon Merkezi Kazandırdık"

Battalgazi'deki Ulaşım Yatırımları Hız Kesmiyor

Battalgazi’deki Ulaşım Yatırımları Hız Kesmiyor

Çınar, 'Bir Bilenle Bilge Nesil Projesiyle Kitap Okumayı Teşvik Ediyoruz'

Çınar, "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesiyle Kitap Okumayı Teşvik Ediyoruz"

Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Malatya’da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Çok Okunanlar
1
Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa'ya Açılıyor!

Dijital Pazar Yeri Accessland ABD ve Avrupa’ya Açılıyor!

2
Trafik Radarı Nedir?

Trafik Radarı Nedir?

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kesiminin Açılışına Canlı Bağlantı İle Katıldı

4
Milletvekili Tüfenkci Kernek'te gençlerle buluştu

Milletvekili Tüfenkci Kernek’te gençlerle buluştu

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

6
Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

Anatolian Global DMCC, Yeni MalatyaSpor'u Satın Alıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasının Ön Elemesi Tamamlandı

MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

MGG'nin Geleneksel İftar Buluşmaları yoğun katılımla gerçekleşti

DAHA FAZLA
Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

'Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz'

"Bayanlarımızın Örnek Davranışını Takdirle Karşılıyoruz"

Malatya Büyükşehir'den ölüm yoluna neşter

Malatya Büyükşehir’den ölüm yoluna neşter

Battalgazi'de engellilere pozitif ayrımcılık

Battalgazi’de engellilere pozitif ayrımcılık

Başkan Sadıkoğlu: 'Malatya afet bölgesi ilan edilmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “Malatya afet bölgesi ilan edilmeli”