Kriptoya yeni katılacaklara Bitget'te başlamak için 6 sebep!

Kripto piyasasındaki düşüş eğilimi devam ediyor ancak bu durum kriptodan para kazanmamak için bir neden değil. Aksine, doğru stratejiyi ve doğru borsayı seçerseniz, benzeri görülmemiş derecede yüksek karlar elde edebilirsiniz. Biz de sizler için Bitget borsasının neden doğru yer olduğunu araştırdık ve muhteşem sonuçlara ulaştık.

BITGET’E HEMEN ÜYE OL

En güvenilir kripto borsası!

Lider kripto borsası Bitget, en güvenilir kripto borsalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Amerika, Kanada ve Avustralya gibi finans dünyasının en saygıdeğer lisanslarına sahip olan ülkelerde lisanslı olarak işlem görüyor. Lisanslı nadir borsalardan biri olmanın yanında Juventus, Galatasaray, Team Spirit ve PGL Major gibi üst düzey kuruluşlarla sponsorluk anlaşmaları yaptı. Ayrıca kullanıcılarını çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri karşı koruyan 200 milyon dolarlık bir koruma fonuna sahip. Özellikle koruma fonuyla rakiplerinin birkaç adım önüne çıkıyor.

Aynı platformda spot ve vadeli işlemler

CoinMarketCap'e göre işlem hacmi açısından bugün ilk 3 kripto para borsası arasında yer alan Bitget kripto borsası, vadeli işlem satışı konusunda uzmanlaşmış ve bunda ciddi şekilde başarılı olmuştur. Bugün dünyanın farklı bölgelerinden 3 milyondan fazla kişi Bitget’te işlem yapıyor. Sene başında Bitget, vadeli işlemler hacminin %300 arttığını söyledi. Borsa yönetimi, spot ticareti de aktif olarak geliştirmeye karar verdi. Artık en popüler kripto para birimlerine sahip 70'in üzerinde işlem çifti, Bitcoin, ETH ve diğerleri de dahil olmak üzere kullanıcılara sunulmaktadır. İşlem yapmak için borsaya para aktarmanız yeterlidir ve hemen başlayabilirsiniz. Bunun yanında yeni gelen kullanıcılar, ekstra bonuslar ve kuponlar kazanıyor. Ayrıca tüm spot işlemleri de ücretsiz!

Platforma kayıt olmak çok basit: sadece bir telefon numarası veya e-posta adresi ile kayıt olun ve güvenlik ayarlarını bağlayın. Borsanın fiat hizmetlerini kullanmak istiyorsanız, kimlik doğrulamasından geçmeniz gerekecek. Kullanıcılar kayıt sırasında sorun yaşarsa, platformun 7/24 hizmet veren Türkçe müşteri hizmetleri desteğinden her zaman tavsiye alabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYARAK HEMEN KAYIT OLABİLİRSİNİZ!

Copy Trade

Copy Trade, hem yeni traderlar için hem de profesyoneller için eşit derecede faydalıdır ve her iki grubun da aynı anda para kazanmasına yardımcı olur. Profesyoneller PRO hesaplarını oluşturabilir, Bitget profillerini kendileri hakkında bilgilerle tamamlayabilir ve daha önce olduğu gibi işlem yapmaya devam edebilir. Ancak bunun karşılığında takipçilerine ettirdikleri karın bir yüzdesini de kazanırlar.

Yeni başlayanlar ise profesyonelleri takip edebilir ve bu profesyonellerin işlemlerini otomatik olarak kopyalayabilirler. Tek yapmanız gereken size uygun profesyonel traderınızı seçmek. Copy trade sistemi otomatik olarak traderınızın işlemlerini size uygulayacak ve beraber kazanmaya başlayacaksınız. Dilerseniz kar/zarar oranları koyarak ya da tutar limitleri belirleyerek traderınızın işlemlerini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Copy trade sayesinde en çok kar eden traderların işlemlerini uygulayacak ve hiçbir şey yapmadan pasif gelir elde etme şansı yakalayacaksınız.

Copytrade’e hemen başlamak için tıklayın!

Grid Trading

Grid Trading, profesyonel ve yeni başlayan traderlar için önemli ve kullanışlı bir araçtır. Özel trading robotları, önceden ayarlanmış parametrelere göre işlemleri otomatik olarak yapabilir. Robotu etkinleştirdikten sonra bağımsız olarak kripto para birimlerini en düşük fiyattan alıp en yüksek fiyata satabilirsiniz ve bunu yaparken sadece en başta parametreleri girmeniz yeterli olacak.

Grid Trading’e hemen başlamak için tıklayın!

P2P para transferi

Bitget’in P2P özelliği, kripto para birimlerini bankalar üzerinden fiat parayla takas etmeye yarar. P2p ödeme platformu, iki kişi arasında doğrudan kripto para birimleri satmanıza ve satın almanıza olanak tanır. Bitget, yalnızca işlemin garantörü olarak hareket eder ve tarafların kararlarını hiçbir şekilde etkilemez. Bir kripto para birimi satın almak veya satmak için platforma gitmeli ve kripto para biriminin türünü (BTC, ETH, USDT veya diğerleri), miktarı, alım veya satış fiyatını belirten bir sipariş vermelisiniz. Platformun diğer kullanıcıları, şartlar kendilerine uygunsa sizden satın alabilir ya da siz de bir başka kullanıcıdan satın alabilirsiniz. Satın alma işlemi doğrudan kullanıcılar arasında gerçekleştirilecek ve Bitget yalnızca işlem şartlarının her iki kullanıcı tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

P2P İşlemlere hemen başlamak için tıklayın!

Yeni başlayanlar için özel bonuslar!

Bitget, yeni kullanıcılar için çeşitli bonuslar sunar. İşte bunlardan sadece birkaçı:

3 $ - Kimlik doğrulamasını tamamamladığınızda

50$ — işlem hacminiz 100.000 USDT'ye ulaştığında

4.000 $ — Vadeli işlem hesabınıza ilk defa para yatırdığınızda

60 $ — Spot işlem hacminiz 10.000 USDT'ye ulaştığında

50$ — Copy trade işlem hacminiz 100.000 USDT’a ulaştığında

Toplam $4163 dolar ödül kazanırsınız.

Şimdi hemen buraya tıklayarak kaydolun!

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