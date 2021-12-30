Kripto Para Düzenlemeleri Konusunda Türkiye'yi Ne Bekliyor?

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  • Güncelleme: 30.12.2021 14:55
Kripto Para Düzenlemeleri Konusunda Türkiye'yi Ne Bekliyor?

2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, Türkiye’deki kripto para düzenlemeleri ve yapılan son açıklamalar üzerine bir yazı hazırladı.

Türkiye ve Kripto Para Birimleri

Türkiye kripto para yatırımı konusunda en önde gelen ülkeler arasında yer alıyor ve dolayısıyla ülkemizde çok fazla sayıda kripto para yatırımcısı bulunuyor. Bu sebeple kripto para birimleri ile ilgili yapılan açıklamalar ve potansiyel düzenlemeler de yakından takip ediliyor.

Türkiye, ilk olarak yaptığı bir açıklama ile 2021 yılı ilk yarısında ödeme hizmet sağlayıcılarının kripto para hizmeti vermesini yasaklamış ve kripto para birimleri ile alışveriş yapılmasa da engelleme getirmişti. Dolayısıyla artık Papara gibi ödeme hizmetleri ile kripto para işlemi yapılamıyor ve ev yada araba alım satımlarında da kripto paralar kullanılamıyor.

Daha sonra yapılan açıklamalarda kripto para birimleri “kripto varlıklar” olarak tanımlanmış ve bu yeni ekosistemi üzerinde sıkı çalışmaların yürütüldüğü kamuoyu ile paylaşmıştı.

Düzenleme Hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı bir açıklama ile kripto para birimleriyle ilgili düzenleme taslağının hazır olduğunu ve gecikmeden meclise gönderileceğini ifade etti. Böylece düzenlemelerin ilk sinyali verilmiş oldu.

Daha sonra Cumartesi günü ortaya çıkan bilgilerde ise düzenlemelerle ilgili bazı ipuçları ortaya çıktı. Öncelikle CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi kripto para birimleri ile ilgili gelen düzenlemelerin, Amerika ve Avrupa’daki düzenlemelerden daha sıkı olacağı da ifade ediliyor.

Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre, kripto para işlemleri ve varlıkların saklanmasına imkan sunan borsalar, Sermaye Piyasası Kurulu gözetiminde faaliyetlerini sürdürebilecek ve şirketler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından da denetlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, asgari sermaye şartı aranacağı da belirtiliyor. Ayrıca taslakta vergilendirmeye ilişkin maddelerin de olduğu ifade ediliyor. Ancak bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi olmadığı görülüyor.

Tüm bunlara ek olarak elde edilen son bilgilere göre Türkiye kripto para alanındaki ilk cezasını kesti ve kripto para borsası Binance’e 8 milyon TL ceza kesildi.

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