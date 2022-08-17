Kontraplak Nasıl Kesilir?

Yapı endüstrisinde çok fazla kullanılan kontraplak lar; farklı ağaç çeşitlerinden elde edilen bir malzeme olmaktadır. Kullanım alanları da mobilya, reklam panosu, dış cephe, tekne yapımı şeklinde farklı endüstrilerde kullanılmaktadır.

Kontraplak Kesimi

Ev ortamında kontraplak kesimi yapılabileceği gibi aynı zamanda profesyonel olan marangoz atölyelerinde de kontraplak kesimi mümkün olmaktadır. Kontraplak özellik olarak katmanlı bir malzeme olmaktadır. Kontraplakta bulunan katmanların sayısı da doğrudan kuvvetle alakalı olmaktadır. Katman sayıları arttıkça kontrplağın kalınlığı da bu oranda artmaktadır. Kontrplağın kalınlığı arttığı zaman da dayanıklılığı artmaktadır. Kontraplak kesimleri yapılırken genelde tek katman olduğu zaman kesim yapılır. Sonrasında kesilen parçalar birleştirilip katmanlar meydana getirilir.

Kontraplak Keserken Dikkat Edilecek Noktalar

Kontraplak levhalar oldukça büyük olmaktadır. Buna bağlı olarak da kullanılacak olan ölçülerde kontraplak plaka kesimi ile daha kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Dairesel testere ya da el testeresi ile kontraplak kesimi yapılabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Kontraplak levha kesilirken levha sabit bir biçimde durmalıdır. Ayrıca; kontrplağı keserken kaydırma yapmamanız gerekmektedir.

Kontraplak kesimi yapacağınız testerenin çok keskin olması gerekir. Keskin olmazsa çok düzgün bir kesim yapılamaz.

Kontraplak keseceğiniz ölçülerden mutlaka emin olmalısınız. Ölçüm yapılırken mutlaka tekrar tekrar rakamlar kontrol edilmelidir.

Daire testere kullanılarak yapılan kesimde kablonun ayağa dolanmamasına dikkat edilmelidir.

Eldiven ve koruyucu gözlük kullanılarak, tüm kazalardan korunabilirsiniz.

Dairesel Testere İle Kontraplak Kesimi

Dairesel testere kullanımı için özel kontraplak kesim bıçağı alınması gerekir. Bu bıçak alınırken de bıçağın diş sayıları mutlaka kontrol edilmelidir. Bu konuda testere ile uyumlu olacak ölçüye uygun bir bıçak alınmalıdır.

Masa Testeresi İle Kontraplak Kesimi

Masa testeresi genelde marangoz atölyelerinde bulunmaktadır. Bu alet sayesinde kontraplak kesmek çok kolaydır. Masanın kendine ait olan boşluktan bir testere çıkıntısı bulunur ve çalıştırdığınız zaman kontraplak levhayı işaretlenen kolay bir şekilde keser.

El Testeresi İle Kontraplak Kesimi

El testeresi insan gücüne dayalıdır ve dişleri fazla olmalıdır. Seyrek dişli olan el testeresi ile kesim yapmak çok zorlu ve yorucudur. Kesim yaparken dikkatli olunmalı ve kesim biteceği sırada diğer el ile kesilen parça tutarak levhanın düşmesini engellenmelidir.