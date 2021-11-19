Komutan Altın'dan TSO ziyareti

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

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  • Güncelleme: 19.11.2021 18:03
Komutan Altın'dan TSO ziyareti
Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Komutanımız göreve geldiği günden bu yana şehrin dinamiklerini takip eden sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog kuran ve şehrin merkezi ve ilçelerinde de sürekli aktif rol oynayan bir insan. İlimize böylesi çalışkan, önceki görevlerinde de başarılı bir komutanımızın gelmesi bizleri memnun etti. Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk, bugün kendisi de iadeyi ziyarette bulundu. Komutanımızın ilimizde çok başarılı olacağına inancımız tam. TSO Yönetim Kurulu olarak değerli komutanımız ve askerimizin yanındayız. Her zaman, her konuda istişareye ve fikirlere açığız. Komutanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Her türlü desteğe ve katkıya hazırız”

Kıdemli Albay Ercan Altın ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Göreve geldikten sonra Başkanımız bir ev sahibi olarak bizleri ziyaret etti. Bizler de iadei ziyarette bulunduk. Herkeste büyük bir Malatya sevdası var, umarım bu amaçla yapılan çalışmalar daha iyi seviyeye gelir. Bizler de jandarma olarak her zaman her türlü desteğe, katkıya hazırız” ifadelerini kullandı.

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Mustafa YAĞMUR
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