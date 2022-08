Kışa Fit Girmek İsteyenlere Tavsiyeler

Doğru ve dengeli beslenmek, daha iyi bir vücuda sahip olmak için ilk adımdır. Bununla ilgili bir araştırma yediğiniz her şeyi not etmenizdir. Gün içinde yediklerinizi not ederseniz bir süre sonra belki de daha fazla şey yazmamak için yediklerinize dikkat edebilirsiniz. Bu yüzden bir hafta boyunca yediğiniz içtiğiniz her şeyi not edebilir ve bu şekilde fit olmaya ilk adımı atabilirsiniz.

Abur cubur ve şekerli yiyecekleri kesmelisiniz. Bunların yerine taze sebze ve meyveler tüketebilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise vücudunuza çok fazla yağ almamalısınız. Vücudun sağlıklı çalışması için bir miktar yağa ihtiyacı vardır. Fakat bu yağ işlenmiş değil doğal yağ olmalıdır. Gereğinden fazla tüketilen yağ sizi hem yorgun hissettirecek hem de sağlıklı beslenmeden uzaklaştıracaktır.

Düşüncelerinizi Değiştirin

Bahsetmemiz gereken bir şey varsa o da vücudunuzu yani dış görünüşünüzü daha fit bir hale getirmek için irade savaşını kazanmanızdır. Fit görünmek düşünüldüğü gibi zor değildir. Fakat her güzel şey için uğraşmak gerekir. Fit görünmekte bunlardan biridir. Bu yüzden öncelikle değişmek istediğinize karar verin. Bu kararı verirken bunu neden istediğinizi de göz önünde bulundurabilirsiniz. Neden daha fit bir vücuda kavuşmak istiyorsunuz? Bu sorunun cevabını samimi bir şekilde verdikten sonra ertelemeden harekete geçebilirsiniz.

İlk olarak beyniniz ve mideniz arasında ki bağı güçlendirin. Beslenme ihtiyacı beyin ile alakalıdır. Eğer siz beyninizle yemek konusunda bağlantı kurabilirseniz, acıkmadan bir şeyler yememek konusunda beyniniz bir süre sonra buna adapte olacaktır. İkinci olarak beyniniz ve bedeninizle bağlantı kurmalısınız. Yani vücudunuzu hareket ettirin ve beyninizin hareket etmek istediği zamanlarda ona izin verin. Spor yapın, yürüyüş yapın. Bu aktiviteler sayesinde bedeniniz ve beyniniz arasında ki bağ güçlenecektir.

Giyim Tarzınızı Değiştirin