Keskin, 'Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk'

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaf ve sanatkar camiası ile yaptığı iftar programında, esnafın sorun ve talepleri ile Malatya'nın genel sorunlarına ilişkin talepleri sunduğunu bildirdi.

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  • 18.04.2022 00:46
  • Güncelleme: 18.04.2022 00:46
Keskin, 'Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk'
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf ve sanatkar camiası ile geçtiğimiz gün  iftar programı yaptığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza;  akaryakıtta ÖTV ya da KDV’nin alınmaması, esnaf ve sanatkarın bu dönemi rahat bir şekilde atlatabilmesi için faizsiz, uzun vadeli en az 100 bin TL tutarında bir kredi verilmesi, Şeker Fabrikalarının esnaf sicil kaydı olan esnafa ve kapasite raporu bulunan imalatçılara eski sistemde olduğu gibi yeniden şeker satışı yapması, piyasada etkili kontrol ve denetim için ilgili kurumların daha duyarlı olması, özel halk otobüslerinde ücretsiz seyahat edenlerle ilgili uygulamaya sınırlandırma yada yeniden düzenleme getirilmesi konularını da kapsayan taleplerimizi arz ettim. Sayın cumhurbaşkanımıza ayrıca, Malatya’mızın güncel sorunlarına ilişkin konuları da arz ettim. Destek, katkı ve duyarlılıkları için sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. 

Hasan Yağmur
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