Kedi sahiplerinin en büyük sorumluluklarından biri şüphesiz kedi tuvalet eğitimi ve eğitim sürecidir. Kediler, sokakta genellikle toprak, kum gibi eşeleyebildikleri alanlara tuvaletlerini yaparlar ve ardından üzerini kapatma eğiliminde bulunurlar. İhtiyaç anında en yakın yerde tuvalet ihtiyaçlarını gideren kediler ev ortamında sizlere zorluklar yaşatabilir. Tuvalet alanlarının belirli olması ve tuvalet ihtiyaçlarını o alanda gidermeleri gerektiğini öğrenene kadar evin bazı alanlarına pisleyebilirler.

Kedilere Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Kedi tuvalet eğitimi oldukça kolay fakat vakit ve sabır isteyen bir süreçtir. Yavru ya da yeni sahiplendiğiniz yetişkin kedilerinizi gözlemlemeniz gerekir. Tuvaletlerini yapmak istediklerini fark ettiğiniz an kedilerinizi tuvaletine götürün. Sabah uyanınca, gece uyumadan önce ve gün içerisinde mama yedikten ve su içtikten sonra da tuvaletlerine götürerek alışmalarını sağlayabilirsiniz. Ardından kedileriniz kedi kumu kokusuna alışacaktır ve yön bulma duyuları gelişerek tuvalete alışacaklardır.

Kedilerinizin tuvalet eğitimini hızlandırmak için seçeceğiniz kedi tuvaletleri konusunda özenli olmalısınız. Aynı zamanda kumun da kaliteli olmasına ve tuvaletin temiz olmasına dikkat etmelisiniz.

Kediler Neden Etrafa Tuvaletini Yapar?

Tuvalet eğitimini verdiğiniz halde kedileriniz ev içinde bazı alanlara çiş ya da kakalarını yapmalarının çeşitli sebepleri olabilir.

Kumu ve tuvaleti kirli olabilir.

Tuvaletin yerini değişmişseniz yeni yerine alışmamış olabilir.

Dikkat çekmeye çalışmak için bu yolu kullanıyor olabilir.

Eve farklı bir kedi geldi ise alanının istila edildiği hissine kapılmış olabilir.

Cinsel olarak olgunlaşmış olabilirler.

Kedileriniz etrafa pislemeye uzun süre devam ederse bir veteriner hekime danışmanız önerilir.

Kedi Tuvaleti ve Kedi Kumu Çeşitleri Juen Pet Market’te

Kedi sahiplerinin mutlaka sahip olması gereken malzemelerin başında gelen kedi tuvaletleri farklı özelliklerde ve boyutlarda satışa sunulur. Açık kedi tuvaleti ve kapalı kedi tuvaleti olmak üzere iki çeşit kedi tuvaleti vardır. Kapalı kedi tuvaletlerinin ön kısmında bir giriş bulunur ve dört tarafı kapalıdır. İçerisinde filtre bulunan bu tuvaletlerin bakımı ve temizliği kolaydır. Açık tuvaletler ise tepsi gibi kaplardır. Farklı boyutta ve şekilde kedi tuvaleti bulunur. Kedilerinizin boyutlarına uygun kedi tuvaletleri seçmelisiniz.

Otomatik kedi tuvaleti kedi sahiplerinin işlerini kolaylaştıran bir üründür. Kum temizliğini elle ve kürekle yapmak yerine otomatik tuvaletleri seçebilirsiniz. Kediniz tuvaletini yaptıktan sonra yan tarafta bulunan kolu çevirerek kumu filtreden geçirebilirsiniz. Kumdaki kirli kısım filtreden ayrılarak çöp poşetine atılır, böylelikle tuvalet sürekli temiz kalır.

Kedi kumları, tuvaletlerin üzerine dökmeniz için gereklidir. Kedileri tuvalete alıştırmak ve doğal ortamlarında hissetmelerini sağlamanın yanı sıra kokuyu içine çeken ve dışkıların kedilerinize bulaşmasını önleyen kedi kumlarının farklı pek çok seçeneği vardır. Sabun kokulu kedi kumu, lavanta kokulu kedi kumu gibi kokulu kumlar, kötü kokuyu daha iyi içine çeker. Kedi kumu çeşitlerini incelemek için tıklayabilirsiniz.