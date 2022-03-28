Kayısı Çiçeği Şenlikleri work show ile sona erdi

Kayısı Çiçeği Şenlikleri Kale İlçesinde ünlü şefler tarafından gerçekleştirilen work show ile sona erdi. Üç gün süren festivalde,özellikle Malatya'daki üniversitelerin en az birinde mutlaka Gastronomi Bölümü açılması gerektiği önemle vurgulandı.

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  • 28.03.2022 11:19
  • Güncelleme: 28.03.2022 13:59
Kayısı Çiçeği Şenlikleri work show ile sona erdi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

"Kayısı Çiçeği Şenlikleri" Kale İlçesinde ünlü şefler tarafından gerçekleştirilen work show ile sona erdi. Üç gün süren festivalde,özellikle Malatya’daki üniversitelerin en az birinde mutlaka Gastronomi Bölümü açılması gerektiği önemle vurgulandı.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların katkılarıyla bu yıl 2.si düzenlenen festival çerçevesinde Malatya’ya davet edilen şefler, gurmeler, yazarlar, gazeteciler, tur rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcilerinin il merkezi ve ilçe gezilerinden sonraki durağı Kale ilçesi oldu.

Kale İlçesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Yerleşkesinde Şefler Nursen Mangut, Mustafa Polat, Haldun Tuzel, Yeşim Kaya tarafından Kayısı ve Malatya yöresel mutfak ürünlerinden oluşan malzemeler ile yemek ve tatlı sunumu ile yapılarak work show gerçekleştirildi.

Programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aladağ, Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Kale Turizm ve Otel İşlet. MYO Müdürü Öğr. Gör. Suat Kuluşaklı, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Yöneticileri, şenlik çerçevesinde il dışından gelen davetliler ile sosyal medya fenomenleri katıldı.

MTÜ MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Aşçılık Programı mutfağında şefler yaptıkları birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarda, kayısı, kayısı pestili, kayısı çekirdeği ve unu, mor reyhan, samut gibi yöresel malzemeleri kullandılar.

Gastronomi Bölümü açılması istendi

Sohbet ortamında geçen work show, Sosyal Medya Fenomenleri ve gazeteciler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı. Üç gün süren programın son bölümünde konuklarla Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcıları ile Malatya Yemek Kültürü ve Malatya turizm potansiyeli ile ilgili sohbette gelen konukların özellikle Malatya’daki üniversitelerin en az birinde mutlaka Gastronomi Bölümü açılması gerektiği önemle vurgulandı.

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Mete KURTCEBE
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