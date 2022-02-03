Kanbay, korona virüse yakalandı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendisini karantinaya aldı.

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  • 03.02.2022 16:33
  • Güncelleme: 03.02.2022 16:33
Kanbay, korona virüse yakalandı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kahbay, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendisini karantinaya aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bazı belirtiler üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Kanbay, evde kendini karantinaya aldı.

Kanbay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda da, “Testim pozitif çıktı. İyiyim çok şükür. Bir süre evde karantinadayım. Selam ve duayla” ifadelerine yer verdi.

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Mete KURTCEBE
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