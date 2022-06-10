Kan bağışıyla örnek oldular
Malatya Jandarmada görevli erbaş, erler ile rütbeli personeller, kan bağışlayarak örnek oldu.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur
Malatya Jandarmada görevli erbaş, erler ile rütbeli personeller, kan bağışlayarak örnek oldu.
Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli erbaş, erler ile rütbeli personel, Türk Kızılay Malatya Kan Merkezi’ne ait kan bağışı otobüsünde kan bağışında bulundu.
Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü çerçevesinde, etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.
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