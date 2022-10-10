Jorge Jesus Sonrası Fenerbahçe Duran Toplarında Dikkat Çeken Detay

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  • 10.10.2022 12:47
  • Güncelleme: 10.10.2022 12:47
Jorge Jesus Sonrası Fenerbahçe Duran Toplarında Dikkat Çeken Detay
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

İsmail Kartal ile yolların ayrılıp Portekizli tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus’un Fenerbahçe’nin başına geçmesinin ardından takımda pek çok alanda ciddi değişimler ve gelişimler yaşanması dikkat çekiyor. Süper Lig 2022-23 sezonu şampiyonluk şansı oranının en güncel biçimde Holiganbet bahis sitesi üzerinden görüntülenebildiği Fenerbahçe’de en çok gelişim sağlanan alanların başında ise duran top organizasyonları geliyor. 

Jorge Jesus’un günümüz futbolunda oldukça önem verdiği duran top organizasyonları için ciddi çalışmaların yapıldığı Fenerbahçe’de şimdiye kadar oluşan tablo, bu çalışmaların karşılığının başarılı bir biçimde alındığını ortaya koyuyor. Duran toplar ile sonuca hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında gidilmesi takımın bu alandaki gelişimini gözler önüne seriyor. 

Antrenmanların Meyveleri Toplanıyor!

Jorge Jesus ve ekibi antrenmanlarda takımı çalıştırırken duran top organizasyonlarına büyük önem veriyor. Jesus özellikle ilk çıktığı antrenmandan bu yana bu yönüyle dikkat çekiyor. Duran top organizasyonlarında bazı oyunculara özel görevler veren Jorge Jesus, rakibe göre çeşitli duran top organizasyonları çiziyor. 

Bugüne kadar Holiganbet ile yüksek oranların dikkat çektiği Süper Lig’in yanı sıra Avrupa arenasında başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe’nin bu başarıları elde etmesinde duran top organizasyonlarının çok büyük bir etkisinin olduğu istatistiki verilerle de ortaya çıkıyor.

Perde Arkasındaki Kahraman: Rodrigo Araujo

Takımın duran top organizasyonlarında elde ettiği başarının arkasındaki en önemli mimarların başında ise Jorge Jesus’un ekibinde yer alan isimlerden Rodrigo Araujo geliyor. Jorge Jesus’un yardımcı ekibinde görev yapan 29 yaşındaki Araujo’nun ana görevi ise video analistliği.

Araujo, her maç öncesi karşılaşılacak ekibi detaylı bir şekilde analiz ediyor. Rakibin özellikle savunma bölgesindeki zaaflarını tespit eden isim, ağırlıklı olarak duran top organizasyonlarında rakibin neler yaptığına ve hangi bölgelerde hataya daha yatkın olduğuna bakıyor. Topladığı verileri ve elde ettiği çıkarımları Jesus’a sunduktan sonra, Portekizli teknik direktör bu veriler doğrultusunda takımı çalıştırıyor ve oyunculara özel görevler veriyor. 

Takım, son olarak Holiganbet giriş adresi üzerinden normal süre ve uzatmalarında çeşitli seçeneklerle canlı bahis alınabildiği Dinamo Kiev karşılaşmasında duran toplarla sonuca giderek 2-1’lik skoru yakalamıştı.
 

Mete KURTCEBE
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