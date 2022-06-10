Jandarmayı anlatıp ödül kazandılar
Malatya'da, Jandarma temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye ödül verildi.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur
Malatya’da, Jandarma temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye ödül verildi.
14 Haziran Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Malatya İl genelinde düzenlenen Jandarma temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın tarafından hediye takdim edildi.
Öğrenci, öğretmen ve veliler, Malatya İl Jandarma Komutanlığı gezdirilerek jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı.
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