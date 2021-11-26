Jandarma'dan KADES tanıtımı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı kadın görevlileri tarafından 44 kadına daha Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

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  • Güncelleme: 26.11.2021 15:21
Jandarma'dan KADES tanıtımı
Malatya İl Jandarma Komutanlığı kadın görevlileri tarafından 44 kadına daha Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Malatya İl Jandarma Komutanlığı kadın görevlileri tarafından 44 kadına daha Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya İl Jandarma kadın ekipleri tarafından kadınlara KADES uygulaması anlatıldı ve uygulamanın telefonlara indirilmesi sağlandı.

KADES’in halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi maksadıyla, Malatya Park AVM’de stant açılarak broşür, maske, tişört, şapka, karanfil ve ayna dağıtıldı. 44 vatandaşa KADES programı yükletilip, bilgilendirme yapıldı.

Mustafa YAĞMUR
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