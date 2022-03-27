İÜ Özel Eğitim Topluluğu, Özel Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu Başkanı Muhammed Zana TAŞKIN, "Özel Eğitim Topluluğu olarak Doğanyol Koldere ilkokuluna kırtasiye yardımı yapılıp, öğrencilere pasta ikramı yaptık. Müzikler söylenip oyunlar oynadık.Çocuklarla uçurtma uçurup, eğlence maskeleri dağıttık. Köy okulundaki öğrenci velileri köy kahvaltısı hazırlayarak bizi misafir etti. Sosyal faaliyetlerde köy okullarının dezavantajlı olduğunu ve çocukların spor ve sanat etkinliklerinin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.