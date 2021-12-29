İran petrokimyalarından en iyi polimer malzemeleri seçme rehberi

Petrokimya ürünleri, petrol veya doğal gazdan elde edilen kimyasallar ve polimerlerdir. Plastik ve sentetik malzemelere olan talebin sürekli artması ve diğer yandan günümüzde ekonomi ve toplumda önemli bir paya sahip olmaları nedeniyle kimya ve polimer endüstrilerinin önemli bir parçasıdırlar. Bu ürünler, insanların günlük olarak kullandığı binlerce farklı ürünü üretmek için kullanılmaktadır.

Petrokimya ürünlerinin uygulanması

Temel kimyasallar ve plastikler, çeşitli dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının temel yapı taşlarıdır. Her gün uğraştığımız birçok şey, giydiğimiz kıyafetler, evlerimizi ve ofislerimizi inşa etmek için kullanılan yapı malzemeleri, ev aletleri ve elektroniklerin çeşitliliği, yiyecek ve içecek ambalajları ve ulaşımda kullanılan birçok ürün. kimyasallar ve plastikler, bu malların büyük çoğunluğunun petrokimya endüstrisi tarafından üretilebileceği şekilde elde edilmektedir. Kimyasallara ve plastiklere olan talep, tüketim malları talebiyle doğrudan ilişkili olan küresel ekonomik koşullardan kaynaklanmaktadır.

Petrokimya ürünleri son derece çok yönlüdür ve gıdadan temel kimyasallara, kimyasal ara maddelere (türevler) ve son olarak plastikler, kauçuk, reçineler, sentetik elyaflar, yapıştırıcılar, boyalar, malzemeler dahil olmak üzere son ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.Deterjanlar pestisitleri içerir. Petrokimya endüstrisinde üretilen en bol organik kimyasallar metanol, etilen, propilen, bütadien, benzen, toluen ve ksilen'dir.

Petrokimya endüstrisi, önemli uzmanlaşmış yenilikleri içeren rekabetçi bir endüstridir ve ekonomik açıdan küresel pazarda petrokimya ürünleri alıp satarak muazzam karlılık getirecek karlı bir endüstridir. Üretim hacmi açısından sektör, dünyadaki toplam petrol ve doğal gazın yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Ürün değerine göre petrokimya endüstrisinin toplam petrol ve gaz endüstrisi içindeki payının daha büyük olması, petrokimya ürünlerinin çeşitli yakıt türlerine kıyasla yüksek değerine işaret etmektedir.

Petrokimyadan en iyi polimerik malzemeleri seçmek için birçok şeye dikkat edin.

Aşağıda tartışacağımız maddelere dikkat etmenizi öneririz.

Piyasada kimyasal ve polimer hammadde temini zor olmayabilir ancak işletmeniz ve sektörünüz için polimer malzeme satın alırken kesinlikle birçok sorunla karşılaşacaksınız. Ürünü piyasada bulmak ve en iyi kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatı sağlamak sizin için çok endişe verici olabilir. Kimyasal ve polimerik hammaddeleri en temel ihtiyaçlardan biri olarak kullanmayan bir üretici bulamazsınız.

Deterjanlar ve dezenfektanlar, asitler, polimerik malzemeler vb. Çeşitli endüstrilerde en yaygın kullanılan malzemelerden biridir. İran'dan hammadde alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında şunlar yer almaktadır:

Ürün analizi

Doğru kaliteyi seçin

Satıcının kredisini kontrol edin

MSDS'yi ve önemini göz önünde bulundurun

Hammaddelerin ambalajlanması

Doğru petrokimya şirketini seçmek

Tüm bu adımları aracılık yapan, ticaret ve ihracat hizmeti veren firmalara bırakabilirsiniz. Ticari malzeme ihracatı alanında uzun bir geçmişe sahip olan https://petrobon.com/tr/ gibi saygın sitelerden biri çok fazla kredi kazanmayı başardı, ticari hizmet aldı. Aşağıda bu vakaların her birini ve önemli noktaları ayrıntılı olarak açıklayacağız.

İran'da hammadde analizi

Üretici veya distribütör tarafından yapılan ürün analizi, kimyasal ve polimer hammadde satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir. Analiz yardımı ile ürün saflık yüzdesini, üretim süresini ve iyi bilgi ve ürün detaylarını alabilirsiniz. Bu, özellikle ilaç ve gıda endüstrileri gibi hassas endüstrilerde önemlidir.

Doğru kaliteyi seçin

Genellikle aynı kimyasal ve polimer hammaddelerin farklı endüstrilerde kullanılması nedeniyle farklı kalitelerde üretilmekte ve tedarik edilmektedir. Bu nedenle faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre doğru kaliteyi seçmelisiniz. Örneğin, bir endüstriyel sınıf seçmek, eczacılık gibi endüstriler için çok tehlikelidir ve insani felaketlere yol açabilir.

Satıcının kredisini kontrol edin

Türkiye'ye polimer malzeme alırken ve ithal ederken en önemli noktalardan biri polimer malzeme almayı düşündüğünüz satıcı veya firmanın kredi durumunu kontrol etmektir.

MSDS'yi not edin

Bu faktör, kimyasal ve polimer ürünlerin ve hammaddelerin depolanması, paketlenmesi ve taşınması standardını belirler ve büyük önem taşır. Pek çok kimyasal bileşik, uygun olmayan şekilde depolanır ve taşınırsa yangınlara, patlamalara ve hatta can ve mallarda onarılamaz hasarlara neden olabilir. MSDS genellikle toksisite, soluma, yutma vb. derecelerini içerir. Bu maddenin insanlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra bu maddenin çevreye verdiği zararı ve kimyasalların neden olduğu yangınlarla nasıl mücadele edileceğini ele alır.

Hammadde ambalajı

Toksisite, korozyon, hava ile reaksiyon vb. bazında belirlenen kimyasal ve polimerik hammaddelerin taşınmasında bu faktör çok önemlidir ve bu paketleme nakliyesinde de etkilidir ve profesyonelce yapılmadığı takdirde zarar görebilir. Malzeme size ulaştığında kullanılamaz hale gelir

Doğru markayı belirleyin

Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de satın alacağınız hammaddelerin markasıdır. Bazı ticaret şirketlerinden bu markanın ve üreticilerin listesini kontrol edebilirsiniz. Örneğin PE malzeme satın almak için aşağıda tanıttığımız markalara dikkat etmelisiniz.

Uluslararası ödeme

Taraflarca kararlaştırılan ödeme yöntemlerinin koordinasyonu, seçimi ve uygulanması işin temel adımlarından biridir ve bu bölümde önemli olan nokta para ve mal transferlerinin sırasıdır. Başka bir deyişle, parayı önce alıcı mı yoksa malın satıcısı mı transfer eder? İran bankalarının yaptırım koşulları nedeniyle, yabancı satıcılar genellikle malları göndermeden önce İranlı tüccarlarla tam ödeme konusunda anlaşırlar. Malları parayla takas etme tartışmasında, iş sürecine dahil olan taraflar her zaman en iyi ve en güvenli yöntemi kullanmaya çalışırlar. Uluslararası ticarette mallarla para alışverişi için doğru prosedürü seçmek, para ve mal transferinin sorunları ve karmaşıklığı nedeniyle iki kat önemlidir. Ülkeler arasındaki mesafeler ve ülkeler arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkiler, ulaşım sorunları, kur farklılıkları ve buna bağlı olarak kur değişimleri ve kur dalgalanmaları ile para transfer kanallarının kullanılması gibi faktörler ihracatçıların ve ithalatçıların bu konuya daha fazla dikkat etmelerine neden olmuştur.

PE- Polietilen Üreticileri

Daha önce de belirttiğimiz gibi petrokimya tesislerinin ürünü olan bu hammadde genelde İran gibi yüksek petrol rezervi olan ülkelerde üretilir, İran yüksek petrol rezervleri ve gelişmiş petrokimya teknolojisi sayesinde, Pe – Polietilen hammaddesinin her çeşidini mümkün olan en yüksek kalitede üretmeyi başarmıştır ve üreticilerden size en iyi hammaddeyi en iyi zamanlamada ve en uygun fiyatlara sunabilme gururuna sahiptir:

Jam Petrokimya Şirketi

Tabriz Petrokimya Şirketi

İlam Petrokimya Şirketi

Bakhtar Petrokimya Şirketi

Kermanshah Polymer Petrokimya Şirketi

Mehr Petrokimya Şirketi

Miandoab Petrokimya Şirketi

Marun Petrokimya Şirketi

Bandar Emam Petrokimya Şirketi

Laleh Petrokimya Şirketi

Shazand Petrokimya Şirketi

Mahabad Petrokimya Şirketi

Lorestan Petrokimya Şirketi

Arya Sasol Petrokimya Şirketi

Amir Kabir Petrokimya Şirketi

Booshehr Petrokimya Şirketi

Sonunda

Bu yazımızda İran petrokimya ürünlerinden en iyi polimer malzemelerin seçilmesindeki tüm noktalara ve iç piyasa koşullarına değinmeye çalıştık. İran'dan hammadde satın alma ve ithal etme riskini azaltabilecek polimerik malzemelerin satın alınmasıyla ilgili ipuçlarını hizmetinize sunduk. Hammadde seçimi çok önemlidir ve bu malzemeleri İran'dan satın almak birçok noktaya dikkat etmeyi gerektirir ve tedarikçi firma seçiminde dikkatli olunmalıdır. İran'dan Türkiye'ye hammadde ithal etme riskini en aza indirebilmeniz için hammadde satın alırken dikkat etmeniz gereken birçok nokta vardır. Hammadde seçiminde belirtilen tüm maddeler dikkate alınmalıdır. Saygın şirketler tüm bu gereksinimlere uymaya çalışır. Aşağıda en önemli polimerik malzemelerden biri olan polipropileni inceleyeceğiz ve bu malzemelerin İran'daki üreticilerini tanıtacağız.