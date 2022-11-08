İNÜHABER'de Çalışan Öğrencilere Eğitim Verildi

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Uygulama Birimi İnühaber Merkezi'nde çalışan öğrencilere yönelik uygulamalı atölye eğitimleri düzenlendi.

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  • 08.11.2022 11:06
  • Güncelleme: 08.11.2022 13:51
İNÜHABER'de Çalışan Öğrencilere Eğitim Verildi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Atölye eğitimleri, İnühaber Merkezi Editörleri Arş. Gör. Dr. Ozan Kocabaş, Arş. Gör. Dr. Fırat Adıyaman, Arş Gör. Dr. Ömer Faruk Yücel, Arş. Gör. Yemliha Kurt ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan, Arş. Gör. Tamer Türkel ve Öğr. Gör. Abdulkadir Ünlü tarafından verildi.

2 hafta süren atölye eğitimlerinde, “Haber Merkezi Uygulamaları ve Malzeme Kullanım Bilgisi”, “Haber Toplama ve Yazma”, “Kurgu”, “Temel Kamera Eğitimi”, “Grafik Tasarım”, “Temel Fotoğrafçılık” ve “Seslendirme” konularında eğitimler öğrencilerle uygulamalı şekilde gerçekleştirildi.

Haber: Leylanur Çelik / İNÜHABER MERKEZİ

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