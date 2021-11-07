İnönü Üniversitesinden 10 Akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı

ABD Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik kısma giren akademisyenleri açıkladı. İnönü Üniversitesinden 10 akademisyen büyük bir başarıya imza atarak alanlarına yaptıkları katkılarla dünya literatüründe ilk yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

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  • Güncelleme: 07.11.2021 12:59
İnönü Üniversitesinden 10 Akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı
ABD Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik kısma giren akademisyenleri açıkladı. İnönü Üniversitesinden 10 akademisyen büyük bir başarıya imza atarak alanlarına yaptıkları katkılarla dünya literatüründe ilk yüzde 2’lik dilimde yer aldı.
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından, 22 ana bilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı. 

Liste oluşturulurken nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalara yapılan “atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Bilim insanlarının sadece “2020 Yılı Çalışmaları” dikkate alınarak oluşturulan listede, yüzde 2’lik dilime giren 190.063 bilim insanı sıralandı. Sıralamaya Türkiye’den 1.150 öğretim üyesi girmeyi başardı. 

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paki Turgut, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. İsmail Özdemir ve Prof. Dr. Alaattin Esen, Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Tan, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Akbulut, Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sis, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Baykant Alagöz,  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Aktaş, “2020 Yılı Çalışmaları” dikkate alınarak oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları”  listesinde yer alarak büyük başarıya imza attılar. 

Hasan Yağmur
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