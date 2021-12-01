10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'ndan İnönü Üniversitesine Ödül

Malatya İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Ateş'in sunduğu ve COST projesi kapsamında geliştirilen 'Biyoteknolojik Enzim İlaçlar İçin Lazer ile Aktivitesi İndüklenebilen Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi' başlıklı proje, düzenlenen '10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda 3'üncülük ödülünü kazandı.

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  • Güncelleme: 01.12.2021 22:51
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'ndan İnönü Üniversitesine Ödül
Malatya İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Ateş'in sunduğu ve COST projesi kapsamında geliştirilen 'Biyoteknolojik Enzim İlaçlar İçin Lazer ile Aktivitesi İndüklenebilen Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi' başlıklı proje, düzenlenen '10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda 3'üncülük ödülünü kazandı.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

Bu yıl, “ilaç”, “medikal”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride başvurular alındı.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 27 Kasım 2021 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine dijital ortamda projelerini sundu. 

Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belirlenen kategori birincileri 50 bin TL, ikincileri 30 bin TL ve üçüncüleri 20 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 20 proje sahibine toplam 550 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek.

Proje Ortakları: Prof. Dr. Meltem Asiltürk (Akdeniz Üniversitesi), Dr. Samir Abbas Ali Noma (İnönü Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Ulu (İnönü Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Seda Demirel Topel (Antalya Bilim Üniversitesi), Prof. Dr. Hakan Parlakpınar (İnönü Üniversitesi), Prof. Dr. Nigar Vardı (İnönü Üniversitesi), Gamze Dik (İnönü Üniversitesi).

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Mustafa YAĞMUR
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