İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek

Malatya İnönü Üniversitesi'nde Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonrası bölümlere yerleştirme oranı yüzde 98.85 olarak gerçekleşti.

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  • 20.08.2022 09:43
  • Güncelleme: 20.08.2022 12:19
İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya İnönü Üniversitesi’nde Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonrası bölümlere yerleştirme oranı yüzde 98.85 olarak gerçekleşti.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 2022 YKS yerleşme oranları açıklandı. Lisans yerleştirme oranı yüzde 97.5, ön lisans yerleştirme oranı yüzde 100 ve genel yerleşme oranı da yüzde 98.85 olarak gerçekleşen İnönü Üniversitesi’ndeki yerleştirme oranlarının yüksek belirtildi. İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz” denildi.

Kayıtlar e devlet üzerinden

Öte yandan, 2022-2023 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin (Özel Yetenek sınavını kazananlar hariç), 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

Hasan Yağmur
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