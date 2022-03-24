İlkokul öğrencilerine yangın tatbikatı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilkokul öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı düzenledi.

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  • 24.03.2022 16:35
  • Güncelleme: 24.03.2022 18:55
İlkokul öğrencilerine yangın tatbikatı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilkokul öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Yeşilyurt Niyazi Mısri İlkokulu öğrencilerine bir yangın anında alınacak önlemler ve müdahaleler ile ilgili yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Okul bahçesinde yer alan acil toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye personelleri yangın tespiti, ilk müdahale, yangın tüpü kullanımı, acil durum bildirimi ve tedbirleri konularda eğitim vererek soruları cevapladı.

Öğrenciler yangın Söndürdü

Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrencilerin bina içerisinde ve dış alanda uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Düzenlenen yangın tatbikatında okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Okul bahçesinde yakılan kontrollü ateşe ilk müdahalenin nasıl yapılacağı itfaiye ekipleri tarafından köpüklü söndürme tekniği ile gösterildi. Ardından öğrencilere yangın söndürme araçları uygulamalı olarak kullandırıldı. Tatbikat öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.

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Mete KURTCEBE
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