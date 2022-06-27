Huzur Getiren Projeler

Türkiye'nin birçok açıdan öncü firması THY OPET, geliştirdiği projelerle ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun sorunlarına çözmeye, toplumsal huzura ve refaha katkı sağlamaya devam ediyor. 

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  • 27.06.2022 23:23
  • Güncelleme: 27.06.2022 23:31
Huzur Getiren Projeler
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Özellikle doğu illerinde THY OPET tarafından tasarlanan ve geliştirilen, ‘Dışavurumcu Sanatlar Terapi’ projesi ve ‘Geleceğin Pilotları’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler bölgedeki dar gelirli ve yardıma muhtaç çocukların imdadına yetişiyor. Hazırlanan projeler kapsamında çocukların hem kişisel gelişimleri hem de verimlilikleri artıyor. Eğitim, sanat ve spor alanlarında düzenlenen etkinlik ve kurslarla çocuklarımızın güvenli bir gelecek inşa etmesine vesile olunuyor. THY OPET ve yönetiminin gelişmesine büyük bir önem verdiği sosyal projeler ülke huzuru ve ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. THY OPET tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri hem doğu illerimizdeki çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlarken hem de ülke huzurana büyük bir katkı sunuyor.  

THY OPET huzur ve gelecek inşa ediyor 

THY OPET projeleri çocuklara büyük önem verdiği için projeler ağırlıklı olarak onların geleceğine olumlu anlamda etki edecek alanları kapsıyor. 

Bu alanlar özellikle de teknolojik eğitimleri kapsıyor. THY OPET desteğiyle yardıma ihtiyaç duyan dar gelirli ya da kimsesiz çocuklara çok sayıda eğitim, seminer ve kurslar sunuluyor. Burada çocukları meslek sahibi yapmak ve çağı yakalayabilmeleri amaçlanıyor. Spor alınında yapılan çalışmalar ise çocukların bedenen ve zihnen gelişmelerine katkı sunuyor. Aynı zamanda projelerin içerisinde sanatsal çalışmalar da büyük bir yer tutuyor. Çeşitli sanat dallarında düzenlenen etkinliklerla çocukların sanatsal yönlerinin gelişmesi, sanatın dışa vurumcu yönüyle destek bulmaları hedefleniyor. 

THY OPET sosyal sorumluluk projeleri ekonomiye de katkı sağlayacak 

İşte THY OPET’in doğu illerimizde düzenleşim olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle bölgede bulunan dar gelirli ve yardıma muhtaç çocuklarımızın geleceği güvenli bir şekilde kurulurken, bu projeler çocuklarımızın suça sürüklenmesinin önüne geçerek toplumsal huzura da büyük bir katkı sunuyor.  THY OPET’in sosyal sorumluluk projeleri sadece bölgeye değil, teknoloji okuryazarlığı, aile eğitimleriyle ülke ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyor. 

Mete KURTCEBE
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