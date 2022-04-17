Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

Malatya Belediyesi eski başkanlarından olan, 1978 yılında hain saldırıda iki torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.

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  • 17.04.2022 16:34
  • Güncelleme: 17.04.2022 17:28
Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Belediyesi eski başkanlarından olan, 1978 yılında hain saldırıda iki torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.

Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken evine gönderilen bombalı paketle düzenlenen hain saldırıda gelini Hanife, torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Hamit Fendoğlu (Hamido), Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun 44. ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ 17 Nisan, memleketimizin iki güzide insanın aramızdan ayrıldığı gün. Memleketimizin iki güzide insanı Malatya tarihinde ve Türkiye tarihinde önemli hadiselere tanık olmuşlardır ve önemli hadiselere de imza atmışlardır. Rahmetli Hamido, gerek 1960 darbesi sonrasındaki Yassı Ada hadiselerinde daha sonra 1975’den sonra olan hadiselerde Medrese-i Yusuf’ta zamanını geçirmiş, daha sonrada Malatya’mıza gelmiş ve halkımızın büyük teveccühüyle bağımsız olarak belediye başkanı seçilmiş. Milletvekilliğinde yapmış olduğu hizmetleri yerel anlamda hizmetlerini yapmaya başlamıştı ki o dönemde menfur çevreler bu hizmeti, birliği beraberliği ve ülkemizin milli birlik ve beraberliğini, dayanışmasını içine sindiremeyen çevreler bir suikast sonucu rahmetli Hamidomuzu ve değerli geliniyle birlikte torunlarını katletmişlerdir. Rahmetli Hamit Fendoğlu’ya Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Şehittir, şahadetine hepimiz şahit olduk. Değerli milletvekilimize, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Merhum Hamit Fendoğlu (Hamido)’nun yeğeni olan MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK Mehmet Celal Fendoğlu da, “ Selahattin Gürkan başkanımız, Battalgazi Belediye Başkanı olduğu günden bugüne vefasından, saygısından, Hamit Fendoğlu değerinden hiçbir eksiklik yapmadan her yıl Allah razı olsun anmaya çalıştı. Bizde Fendoğlu ailesi olarak Selahattin Başkanımıza teşekkür ederiz. Şehit Hamit Fendoğlu’nun geçmişte yaptıklarıyla gelecekte bizlere bıraktığı değerler vardır ki bunların başında da milli değerlerimiz ve koruyacağımız mukaddesatımız var. Bunun savunucuları olarak, neferleri olarak elimizden geldiğince biz ve bizden sonra gelecek olan nesillere aktarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Hasan Yağmur
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