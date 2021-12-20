Hakem Zorbay Küçük'ten Şaşırtan İfadeler

Dün akşam oynanan Galatasaray ve Başakşehir maçına hakemin kullandığı kelimeler damga vurdu. Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na sarf ettiği 'Buradan Gidin Lan' cümlesi bardağı taşırdı. Galatasaray camiasından yapılan açıklamada bu sözleri hak etmediklerini ve oyuncuları Kerem'in böyle bir ithama maruz kalmasının yanlış olduğu ifade edildi. Superbahis

İlk Olayı Olmadığı Ortaya Çıktı

Galatasaray Futbol Kulübünde yardımcı antrenörlük görevini yerine getiren Necati Ateş ve oyuncu Berkan'ın hakem hakkında söyledikleri ifadeler gündemi sarstı. Necati Ateş'in aktardığı ifadelerde hakem Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na ithafen Lan dediğini açıkladı. Futbolcu Berkan'ın aktardığı açıklamalarda ise hakemin hakkında açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu için yalancı ifadesini kullandığını belirtti.

Hakem Zorbay Küçük hakkında ortaya atılan iddiaların ilk olmadığı açıklandı. Ocak 2019'da da Spor Toto 1.lig maçında görev alan hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği İstanbulspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçtada çok ses getiren ifadeleri ve oyuncunun üzerine yürümesi akıllara geldi.

Maç bittikten sonra Gaziantep kalecisi ile arasında geçen konuşmanın büyümesinden dolayı meydana çıkan olayda; hakem Zorbay Küçük'ün kaleci ile münakaşaya girmesi ve saldırması yankı bulmuştu.

Zorbay Küçük Ceza Almıştı

Gaziantep FK takımının o zamanki teknik adamı hakem hakkında çok ses getiren ifadelerde bulunmuştu. Önceki sene 6 ay maç almama cezası bulunduğunu ifade eden ve yönettiği kendi maçlarında da doğru yönde karar vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Mehmet Altıparmak'ın yaptığı açıklamalar futbol camiasından geniş yankı uyandırmıştı.