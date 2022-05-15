Gürkan, Büyükelçi ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da bulunan Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosu Fahri Uluer ile birlikte Romanya'dan gelen iş insanlarını ve gazetecilerle bir araya geldi.

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  • 15.05.2022 15:55
  • Güncelleme: 15.05.2022 21:55
Gürkan, Büyükelçi ve iş insanlarıyla bir araya geldi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

15.GAP Oscar ödülleri programına katılmak için Malatya’ya gelen Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosu Fahri Uluer ile birlikte Romanya - Türk Romen İş Adamları Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Romanya Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sorin Stancui ile GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’i Malatya’da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Dost ve kardeş ülkemiz, soydaşımız Kırgızistan Büyükelçimiz sık sık Malatya’yı ve bizleri ziyaret ediyor. Ziyaretleriyle bizleri onurlandırıyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya’da yaklaşık 38 Kırgız ailemiz var. Ailelerimizle Büyükşehir Belediyesi olarak yakinen ilgili oluyoruz. Zaman zaman İnönü Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov hocamıla bir araya gelerek sorunları ve istekleri noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Problemlerin giderilmesi noktasında ortak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Sayın Büyükelçimizin davetiyle Kırgızistan’a gideriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile iki yıl önce Malatya ziyaretlerinde görüştüklerini, Malatya’da yaşayan Kırgız ailelerle birlikte bir araya geldiklerini söyledi. Malatya’da yaşayan 38 Kırgız aileye desteklerinden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden Büyükelçi Ömüraliyev, Kırgız İş İnsanları ve Malatya İş İnsanlarıyla yakın zamanda dostluk kurularak ticaretinde geliştirileceği açıklamasında bulundu.

Gürkan daha sonra ziyarete gelen misafirlere kayısı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Romanya - Türk Romen İş Adamları Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’da Başkan Gürkan’a hediye takdiminde bulundu.

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Hasan Yağmur
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