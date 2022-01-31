Güder’den öğrencilere altın öğütler

‘Gençlik Kampı’ etkinliğine katılan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’da ilk kez düzenlenen kampa övgüler yağdırarak, “Bu tür organizasyonlar gençlik çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Battalgazi Belediyesi olarak ecdadımıza layık bir gençlik için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

İl ve İlçe Müftülükleri tarafından 12-14 yaş kız ve erkek öğrenciler için gençlerin milli, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla 12-14 yaş kız ve erkek öğrenciler için ‘Gençlik Kampı’ etkinliği düzenlendi. Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi ve Malatya Spor Lisesi’nde düzenlenen ve 4 gün süren kampa çok sayıda öğrenci katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir ile birlikte öğrencileri ziyaret ederek, kamptaki öğrencilerle birlikte pasta kesti.

“Daha güzel kamplarda bir araya gelmek ümidiyle”

Kampın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Müftüsü Özdemir, “Kampta gençlerimize Kur-an’ı Kerim, milli ve manevi değerlerimizi öğretiyoruz. Kampta görev alan arkadaşlarımıza, anne ve babalarımıza teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Kaymakamımız Abdül Kadir Duran’a teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel kamplarda bir araya gelmek ümidiyle” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz”

Kamptaki öğrencilere hediye takdiminde de bulunan Başkan Güder, “Çok güzel bir programda sizlerle beraberiz. Malatya’mızda ilk defa böyle bir kamp düzenleniyor. Devamının gelmesini de arzu ediyoruz. Gençlerimiz kamplarda bol aktiviteli dört gün geçirdiler, birbirleriyle dostluklar kurdular, bu dostlukların ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu kamptan ayrıldığınızda burada kurduğunuz dostluklara devam edin. Gençlerimizi seviyoruz ve sizler bizim hazinemizsiniz. Sadece bilimsel değil milli şuuru yüksek bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu kamp, sizin içinde çok güzel bir tecrübe olmuştur. Bilindiği üzere kamplar, pek çok öğrenme hedefinin gerçekleşmesi ve nitelikli bir manevi danışmanlık ortamı oluşturulması açısından gençlik çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Gençlerimizin için yapılan hiçbir etkinlik boşa gitmez. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

“Güzel bir kamp dönemi yaşadınız”

Malatya’da güzel bir kamp programına imza atıldığının altını çizen Kaymakam Duran, “Bende sizin gibi yurtlarda kaldım ve o dönem İmkanlarımız kısıtlıydı. Buradaki kamp hayatında yeni dostluklar ve arkadaşlıklar edineceksiniz. Özellikle milli ve manevi değerlerinizle birlikte kendinizi yetiştireceksiniz. Hocalarınız sizin üzerinize titremiş ve güzel bir kamp geçirmenize vesile olmuşlar. Bu yaşadığınız günler sizin hafızanızda güzel bir yer bırakmıştır. İyi bir matematikçi olmak güzeldir ama ahlaklı bir matematikçi olmak daha güzeldir. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkeste teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.