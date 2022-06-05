Güder'den LGS'ye giren öğrencilere destek ziyareti

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere, sınav öncesi moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu. Sınav öncesi öğrencilere ve ailelerine çay ikramında da bulunan Güder, 'Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin her daim yanındayız' dedi.

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  • 05.06.2022 13:23
  • Güncelleme: 05.06.2022 15:35
Güder'den LGS'ye giren öğrencilere destek ziyareti
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Türkiye’nin aydınlık yarınları öğrencilere ve onların eğitimine verdiği destekle Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de büyük takdir topladığı bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hayalindeki lise eğitimi almak isteyen 8.sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’na giren öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi. Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava giren öğrenci sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Güder, sınav öncesi okul bahçesindeki öğrenciler ile tek tek sohbet ederek hangi liseyi kazanmak istediklerini sordu. Öğrencilere sınav öncesi çay, kek ve su ikramında da bulunan Başkan Güder, okul dışında çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına da ortak oldu.

“Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum”

Öğrencilerin hayalini liseye güzel bir adım atması temennisinde bulunan ve tüm öğrencilere sınavlarında başarı dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımızın gelecek lise eğitimlerini alacakları okulları belirlemek için düzenlenen sınav öncesi onları yalnız bırakmadık. Sınav öncesi hem öğrencilerimizin hem de velilerin heyecanlarına ortak olduk. Neslimizin ve milletimizin teminatı olan öğrencilerimiz, büyük bir azim ve çabayla hazırlanarak girdikleri bu sınavda inşallah istedikleri ve hayal ettikleri liselerde okurlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gençliğimizi önemsiyoruz ve dünya ülkeleriyle yarışabilecek bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin emrine amadeyiz ve bu çerçevede milyonluk yatırımları onlar ile buluşturduk. Türkiye’de dereceye giren öğrencilerimiz var. İlçemizde hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarımızda önceliğimiz her zaman gençlerimiz oldu. Gençlik yatırımlarımda taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarız. Gençlerimizi hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınavlar elbette önemlidir. Ancak hiçbir şey gençlerimizin moral, motivasyon, ruh ve beden sağlığından önemli değildir. Siz gençlerimiz bizler için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olan tüm sevenlerinizin bu süreçte de yanınızda olacağını asla unutmayın” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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