Güder, 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in gayretleri sonucunda başlatılan Eskimalatya ve Hatunsuyu mahallesindeki tren hatları alt geçidinde startı verilen tüp geçit çalışmaları devam ediyor. 40 yılı aşkın bir süredir çözülemeyen soruna neşter vuran Başkan Güder, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 15.05.2022 17:25
  • Güncelleme: 15.05.2022 21:54
Güder, 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Eskimalatya ve Hatunsuyu mahallesinde darlığı sebebiyle 40 yılı aşkın bir süredir ilçedeki trafik akışında büyük sorun oluşturan tren hattı alt geçitleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleriyle çözüme kavuşuyor. İlçede trafiği tehlikeye düşürecek birçok unsuru ortadan kaldıran Başkan Güder’in talimatları üzerine Battalgazi Belediyesi mühendisleri tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun onayı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından tren hattı alt geçitlerinde yapımına başlanılan Tüp Geçit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çelik Plakalı Koruge Borudan oluşan Tüp Geçit çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güder, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“İlçemizdeki trafik akışı rahata kavuşacak”

Çalışmaların tamamlanması ile ilçedeki trafik akışının daha sağlıklı bir şekilde sağlanacağına dikkat çeken Başkan Güder, “Alacakapı ve Hatunsuyu mahallemizin bulunmuş olduğu alanda demiryolunun çok eskiden geçmiş olması nedeniyle taştan yapılan alt geçit vardı. Dar olması nedeniyle araçlarımız buradan zor geçiyordu ve kazalar meydana geliyordu. Göreve geldikten sonra buralarla ilgili çalışma başlattık ve talebimizi ilgili bakanımıza ilettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talebimize olumlu baktı ve çalışmaların startı verildi. Eskimalatya bölgemize 2 tane tüp geçit yapılıyor. 8 metre eninde ve 9 metre yüksekliğindeki yapılan geçitlerin tamamlanması ile ilçemizdeki trafik akışı sağlıklı bir şekilde ilerleyecek. Hatunsuyu bölgemizde de 13 metre eninde ve 9 metre yüksekliğinde yapılacak. Tabi bu rakam yol güzergahına göre düzenlenebiliyor. Diğer alt geçitlerimizi de yeni modele göre şekillendirmek istiyoruz. İlçemizdeki tren güzergahının olduğu bazı noktalarda hemzemin geçitleri de var. Buralarda da kazalar yaşanıyordu. Bu yapılan tüp geçitler, ilçemizde inşallah bir başlangıç olur. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu

9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu

Yeşilyurt Belediyesi'nde dijital dönüşüm

Yeşilyurt Belediyesi’nde dijital dönüşüm

Battalgazi'de farkındalık oluşturan etkinlik

Battalgazi’de farkındalık oluşturan etkinlik

Hemşirelere karanfilli kutlama

Hemşirelere karanfilli kutlama

Otopark üzerine GES

Otopark üzerine GES

9'ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs'ta başlıyor

9’ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs’ta başlıyor

Çok Okunanlar
1
Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya'ya Yatırımlarımız Devam Edecek

Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya’ya Yatırımlarımız Devam Edecek

2
Oyun Dünyasında Kredi Kartı Olmadan Nasıl Alışveriş Yapılır?

Oyun Dünyasında Kredi Kartı Olmadan Nasıl Alışveriş Yapılır?

3
Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi

Anılarla Hamit Fendoğlu konulu panel düzenlendi

4
Budapeşte şampiyonları Battalgazi'deki gençlerle buluştu

Budapeşte şampiyonları Battalgazi’deki gençlerle buluştu

5
Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

6
Keskin, 'Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk'

Keskin, “Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Güder'den anlamlı ziyaret

Başkan Güder’den anlamlı ziyaret

Akçadağ Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı

Akçadağ Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

DAHA FAZLA
İşadamı Reşat Erdoğan'dan Başkan Sadıkoğlu'na ziyaret

İşadamı Reşat Erdoğan’dan Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret

'Fırat Turu' destek programıyla bölge turizmi canlanacak

“Fırat Turu” destek programıyla bölge turizmi canlanacak

Güder, 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

Güder, 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

14. Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçecek

14. Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçecek

Gürkan, Büyükelçi ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Gürkan, Büyükelçi ve iş insanlarıyla bir araya geldi