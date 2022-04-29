Gözde Sağlık Grubu yatırımlarına ara vermedi

Gözde Sağlık Grubu Geleneksel İftar Etkinliği Çamlıca Lokantasında yapıldı.

Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. İbrahim Karaman, Gözde Akademi Hastanesi Beyin Cerrahi Bülent Bozyiğit’in ev sahibi olduğu iftara Malatya’daki medya kuruluşu temsilcileri katıldılar.

İftar sonrasında bir konuşma yapan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. İbrahim Karaman, Gözde Sağlık Grubu’nun kuruluşunda bugüne kadar medya mensupları için düzenlemiş olduğu geleneksel bir iftar etkinliğini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. İbrahim Karaman, “Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen Gözde Grubu yatırımları ile büyümesine devam etmektedir. Bazen krizler bünyesinde fırsatları da barındırmaktadır. Gözde Grubu izlemiş olduğu strateji ve planlamaları ile bu fırsatları değerlendirme konusunda Türkiye’de ki ender kuruluşlardan birisidir. Yatırımlarımıza ve projelerimize ara vermeden devam ettiriyoruz. Sağlık yatırımları kapsamında şuanda Kuşadası’nda sağlık turizmine hitap edecek şekilde hastanemizin projesi yapılmakta ve çok kısa sürede inşaatına başlanılacaktır. İzmir’de yine bir özel hastane ve bir tane tıp merkezi projesi devam etmektedir. İnşallah kısa süre içinde Türkiye genelinde sayısı 10’a ulaşmış olan hastaneler ile sağlık sektöründeki yatırım hedeflerimize ulaşacağız. İnşaat sektöründe İzmir’de yatırımlarımız kesintiye uğramadan devam ediyor. İnşaat yatırımlarımız konusunda Türkiye’de ses getirecek çalışmalarımız olacak. Bu süreçte hem yatırım yapıyoruz, hem de istihdama katkı sunuyoruz. Bunu ülkemize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Malatya’daki yatırımlarımız da ara verilmeden, hizmette kalite düzeyi en üst düzeyde olacaktır.” İfadelerini kaydetti.